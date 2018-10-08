Даниил Медведев стал первой ракеткой России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки, в которой первой ракеткой России стал Даниил Медведев. 22-летний россиянин показал наилучший прогресс, поднявшись на десять строчек вверх.

Теперь российский теннисист занимает 22-ю позицию в мировом рейтинге. Ранее Медведев стал победителем престижного японского турнира серии ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships. Этот титул стал для Медведева третьим титулом в текущем сезоне.

Экс-первая ракетка России Карен Хачанов лишился своего лидерства, опустившись с 24-го на 27-е место. В сотню лучших теннисистов мира также входит Андрей Рублев, который в новой версии рейтинга занимает 73-е место.

Лидером же по-прежнему продолжает оставаться испанец Рафаэль Надаль. Второе место у швейцарца Роджера Федерера, замыкает тройку лучших серб Новак Джококвич. В первой десятке произошло лишь одно изменение – южноафриканец Кевин Андерсон сместил с восьмой позиции болгарина Григора Димитрова, теперь занимающего девятую строчку.