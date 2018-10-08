Четыре человека погибли в результате ливней в Шри-Ланке

Жертвами сильного ветра и проливного дождя, которые обрушились на Шри-Ланку в выходные, стали четыре человека, передает ТАСС. По данным местных СМИ, последствия удара стихии ощутили на себе более 10 тысяч человек, тысячи жителей были эвакуированы.

От сильнейших ливней и ветра пострадали города Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле. По данным метеорологической службы, ливни продолжатся и во вторник.