Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

Правительство Индии понимает, что за сотрудничество с Россией в сфере обороны США могут ввести санкции, но продолжает проводить независимую политику на этом направлении. Об этом заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в минувшую пятницу во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию состоялось подписание контракта на поставку Нью-Дели пяти полков зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф".

Стоимость контракта составила более 5 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что поставки Индии российских ЗРС могут начаться в 2020 году.

По мнению индийского военачальника, интерес Москвы к развитию военно-технического сотрудничества с Нью-Дели связан с тем, что "индийская армия — сильная и способная настаивать на том, что считает для себя правильным".

Индия предпринимает попытки убедить Вашингтон, что имеет основания не попадать под санкции по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), учитывая давнюю историю российско-индийского сотрудничества в сфере обороны.

Закон CAATSA подписан президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года. Он предусматривает различные дополнительные ограничения против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, сотрудничающих с предприятиями оборонного сектора России.

Американские власти не раз заявляли, что не гарантируют исключения из закона CAATSA для Индии, если страна решит заключить с РФ сделку по С-400. Однако, несмотря на угрозы американского руководства, в Нью-Дели говорили о намерении приобрести эти комплексы у РФ. На сегодняшний день и Россия, и США являются крупнейшими партнерами Индии в сфере военно-технического сотрудничества.