Американские активы Дерипаски заморожены

Американские активы бизнесмена Олега Дерипаски заморожены, сообщает ТАСС с ссылкой на источник.

По данным Министерства финансов США, речь идет не только о денежных средствах, но и о двух особняках Дерипаски в Верхнем Ист-Сайде и Вашингтоне. Стоимость приобретенной в 2008 году недвижимости бизнесмена в Нью-Йорке составляет примерно 42, 5 миллионов долларов. Сообщается, что с бизнесменом ведутся переговоры об отказе о проведении финансовых операций в Европе, дабы избежать угрозы введения санкций.

Власти США включили бизнесмена в санкционный список в апреле, а в августе заморозили его кипрские активы, назвав Кипр "прачечной" и отметив, что там находится подозрительный объем российских средств и инвестиций. Под санкциями оказались и подконтрольные Дерипаске компании, в том числе и компания "Русал", которая на данный момент является единственным производителем первичного алюминия в России.

Нахождение в списке санкций, помимо заморозки активов, означает запрет ведения любого бизнеса с этими компаниями для американских граждан.