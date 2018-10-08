Уэйн Руни оформил второй дубль кряду и принес победу своему клубу

Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни продолжает успешные выступления за свой клуб в MLS. В минувшем поединке регулярного сезона английский нападающий стал автором двух мячей в ворота "Чикаго Файр", которые обеспечили "Ди Си" победу.

Футболисты из "Чикаго" первыми открыли счет, когда забил Рахим Эдвард. Однако в дальнейшем Руни после перерыва сначала сравнял счет, а затем с пенальти принес волевую победу "Ди Си Юнайтед", установив окончательный счет встречи – 2:1.

Отметим, что Руни оформил дубль во втором матче подряд. Ранее он отметился двумя мячами в поединке против "Монреаль Импэкт".