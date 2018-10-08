"Ястреб"- убийца: главу "Лесных братьев" похоронят как национального героя
В Вильнюсе состоялась церемония перезахоронения главаря "Лесных братьев". В послевоенные годы Адольфас Раманаускас — Ванагас и его последователи убили более 25 тысяч мирных жителей. Теперь эти люди национальные герои. О них пишут книги, снимают фильмы. На его могиле скорбит президент Литвы Даля Грибаускайте.
Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса хоронили всей страной как настоящего героя. Церемонию из костела Святого Иоанна транслировали на всю Литву: почетный караул, опечаленные родственники. Вот склонила голову у гроба президент страны Даля Грибаускайте. Дочь майора НКВД, она сегодня скорбит. Говорит, Ванагас — очень важный для нее человек: "Даже один человек был таким опасным для системы, что надо было не только уничтожить его и его семью, но и скрыть его личность. Но это не удалось, и сегодня мы можем не только говорить о нем, но и порадоваться, что очень важный для нас человек, которого мы называем "Ванагас", будет похоронен, и мы будем чтить его могилу. Не сумели скрыть ни его историю, ни пыток. Наших ученых не ввели в заблуждение фальшивые документы КГБ. Мы смогли отличить, кто является героем, а кто — нет".
Для того чтобы отличить истинного героя гражданам Литвы было проще, в стране проводят грандиозную информационную кампанию. Рассказывают, как молодой Адольфас Раманаускас работал простым учителем в Друскининкае. Как любил детей и ненавидел советскую власть. Как во благо отчизны сотрудничал с нацистами во время оккупации, а после окончания Второй мировой ушел в лес бороться за независимость родного края.
Председатель антифашистского комитета Иосиф Корен говорит: "Фактически они воевали против мирного населения, потому что в ряды представителей советской власти, с их точки зрения, входили работники милиции, школьные педагоги, работники поселковых, сельсоветов. Это были в большинстве своем безоружные люди. И вот именно на них и нападали "Лесные братья", или национальные партизаны, как их сегодня величают".
Именно в рядах "Лесных братьев" и получил Адольфас Раманаускас свое второе имя — "Ястреб", или по-литовски — "Ванагас". Он быстро стал одним из лидеров партизанского подполья, которое, если верить цифрам из литовской же "Книги памяти жертв партизанского террора", за несколько лет уничтожило 25 000 человек, в числе которых несовершеннолетние и даже младенцы. Но официальная прибалтийская историография факты заменяет вымыслом, и вот уже готов художественный фильм. Рабочее название — "Учитель". Режиссер фильма об Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе Арвидас Киндерис отмечает: "Адольфас Раманаускас-Ванагас, что ни говори, был нестандартная личность. Во-первых, он сначала хотел быть учителем. Это даже было одним из возможных названий фильма, но исторические обстоятельства сложились так, что он был вынужден уйти в лес и бороться за независимость Литвы. Это является и основной темой, и контекстом, из которого мы делаем наш фильм".
Любопытно, что когда националистическое подполье в Литве все-таки удалось ликвидировать, Раманаускас и не думал погибать за идею. Он купил поддельные документы и остался в Советской Литве. Спокойно жил, писал мемуары, пока не сдал кто-то из своих. Его арестовали, приговорили к смертной казни и расстреляли, не уточнив, где именно находится могила. Долгие годы искать останки Ванагаса никому не приходило в голову. Но когда современной Литве срочно понадобился новый герой, захоронение неожиданно и очень своевременно обнаружили, якобы провели экспертизу ДНК, и, отринув всякие сомнения, пришли к однозначному выводу: это он. Руководитель Ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов говорит: "Год назад примерно в это же самое время директору Департамента культурного наследия был задан вопрос журналистом в студии литовского телевидения, а почему никто не приходит и не возлагает цветы и венки на могилу наших героев, которые сражались за нашу свободу и независимость? И директор Департамента культурного наследия не смогла ничего ответить, сказала, мы работаем над этим вопросом. И я так понимаю, в течение этого года они хорошо отработали этот вопрос".
Раманаускас теперь действительно национальный герой. 2018 год проходит под знаком его имени. О нем пишут книги и снимают кино. А спикер сейма Викторас Пранцкетис вообще предложил каждой литовской семье посмотреть на Ванагаса и учиться на его примере. Означает ли это, что гражданам стоит вооружаться и уходить в лес, уточнил кто-то из комментаторов в Интернете. Впрочем, вопрос, видимо, следует считать риторическим.
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