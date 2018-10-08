Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по экономике

В Стокгольме Королевская шведская академия наук сегодня объявит обладателя Нобелевской премии по экономике. Сумма награды составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Среди вероятных кандидатов на получение премии СМИ называют испанского экономиста Мануэля Ареллано и британца Стивена Р. Бонда за развитие статистических методов и разработку специальной модели для оценки экономического ответа на изменение политических или других факторов. Еще один вероятный кандидат, по мнению журналистов, американец Дэвид Крепс, который сделал существенный вклад в описание динамики экономических явлений. Двое исследователей из США Уэсли Коэн и Дэниель Левинталь могли бы пополнить список обладателей награды за разработку концепции поглощающей способности (насколько компании способны оценивать, усваивать и применять внешние знания), сообщает РИА Новости.

Нобелевский комитет традиционно держит имена лауреатов в тайне, сами победители узнают о награждении только в момент объявления. С претендентами, включенными в список для голосования академиков, можно будет ознакомиться, согласно правилам фонда, вообще лишь через 50 лет.

"Премии по экономике присуждаются тем, кто внес вклад в науку. То есть это люди, которые в некоторой степени открыли направления исследования, группу исследований, которая оказалась популярной, вызвала большой интерес у коллег-экономистов и за пределами экономического сообщества — это признание и прижизненных, и пожизненных заслуг того или иного ученого", — сообщил телеканалу "Россия 24" заведующий Лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.

В 2017 году награду "За исследования в области поведенческой экономики" получил американец Ричард Талер. Его работы связали экономический и психологический анализ принятия решений, оказали глубокое влияние на многие сферы экономических исследований и политики.