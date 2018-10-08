Арсенал оружия и боеприпасов времен ВОВ изъят у жителя Подмосковья. Видео

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 52-летнего жителя поселка Дорохово в Рузском районе Подмосковья, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе оперативно-профилактической операции "Арсенал" правоохранители провели обыск в доме мужчины и обнаружили настоящий оружейный склад – мины, гранаты, стрелковое оружие, патроны, ножи, различные детали амуниции и обмундирования времен Великой Отечественной войны.

Проведенной экспертизой было установлено, что "две винтовки Мосина, винтовка Тульского оружейного завода и 112 патронов различного калибра" пригодны для стрельбы.

"Правонарушитель пояснил, что патроны были найдены им вблизи бывшего пионерского лагеря, а винтовки и остальные предметы ранее принадлежали его покойному отцу, которые им были найдены в местах сражений Великой Отечественной войны ", — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Максимальное наказание за совершения подобного преступления составляет восемь лет лишения свободы.