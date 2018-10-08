"Валенсия" с Черышевым лишила "Барселону" лидерства в чемпионате Испании

В чемпионате Испании по футболу "Валенсия", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, на своем стадионе принимала лидера турнира "Барселону". Валенсийцы смогли продлить неудачную серию каталонцев, сыграв вничью 1:1.

Хозяева открыли счет в самом начале встречи, когда ворота Марка-Андре тер Штегена поразил бывший игрок "Зенита" Эсекьель Гарай. Однако еще в первом тайме футболисты "блаугранас" сравняли счет благодаря уругвайцу Луису Суаресу. Больше соперники не смогли поразить ворота друг друга и матч завершился ничейными 1:1.

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев начал матч в запасе, однако появился на поле уже спустя 12 минут после начала матча, заменив Гонсалу Гуэдеша. Результативными действиями россиянину отличиться не удалось.

Ничейный результат лишил "Барселону" первой строчки в таблице. С 15 очками теперь она занимает вторую позицию. Лидером чемпионата стала "Севилья", выигравшая свой матч и набравшая 16 баллов. "Валенсия" же продолжает находиться во второй части таблицы – в ее активе девять очков и 13-е место.