Анкара ищет таинственно пропавшего саудовского журналиста, критиковавшего Эр-Рияд

Эр-Рияд и Анкара расследуют таинственное исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Второго октября он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, но из здания так и не вышел.

Его невесту Хадиджу внутрь не пустили, а через несколько часов сообщили, что Джамаль ушел. 6 октября в турецких СМИ появилась информация, что журналист, возможно, убит.

Расследование исчезновения взял под контроль лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Семья пропавшего заявила, что доверяет Эр-Рияду и координирует поиски Джамаля с властями королевства, передает "Россия 24".

При этом один из родственников исчезнувшего журналиста Мутасем Хашкаджи сообщил журналистам, что родственники не знают женщины по имени Хадиджа, которая представляется невестой Хашкаджи, и говорит, что она не связана с их семьей.

Джамаль Хашкаджи был известен критическими высказываниями о политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США, передает ТАСС.

Журналист пишет статьи для The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, том числе и проблемные аспекты деятельности властей Эр-Рияда.