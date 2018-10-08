Кудерметова пробилась во второй круг теннисного турнира в Китае

В китайском Тяньцзине стартовал теннисный турнир, призовой фонд которого равняется 750 тысячам долларов. В борьбу вступила российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая успешно пробилась во второй круг соревнования.

В стартовом поединке 21-летняя теннисистка одержала победу над американской соперницей Элисон Риске по итогам трех сетов. Итоговый счет 5:7, 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.

В следующем круге Кудерметова встретится с представительницей Тайваня Си Сувэй, имеющей на турнире пятый номер посева. Игра состоится десятого октября.

Еще одна представительница России Евгения Родина вылетела с турнира, уступив представительнице Польши Магде Линетт — 6:2, 1:6, 4:6.