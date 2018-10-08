Красноярскую учительницу обвиняют в непристойной переписке с учеником

В Красноярске следователи заинтересовались интимной перепиской учителя и ученика, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, преподаватель школы города Канск Красноярского края вела непристойную переписку с девятиклассником, а за молчание обещала хорошую оценку в четверти. Но подростка эти условия не устроили, и он опубликовал переписку в социальной сети.

Бывший муж подозреваемой утверждает, что интерес к несовершеннолетним его экс-супруги уже не в первый раз заставляет ее менять место работы, но каждый раз это выглядело как "увольнение по собственному желанию".

Официальный представитель региона сообщает, что учитель в школе уже не работает, и что решение по уголовно-правовой оценке ее действий вскоре будет принято.