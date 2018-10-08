Новости Происшествия

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8 октября 201811:43

В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета. Инцидент произошел утром 7 октября, однако прессе об этом стало известно только сегодня.

Как передает Пятый канал, виновником аварии стал Boeing, следовавший рейсом "Икар" из Гуанчжоу (Китай).

Самолет успешно приземлился, однако во время движения к месту стоянки зацепил стоявший аэробус А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии".

В результате у аэробуса был поврежден левый предкрылок и аэронавигационный фонарь.

На борту лайнера, прилетевшего из Китая, находились 266 человек. К счастью, в результате столкновения самолетов никто не пострадал.

Транспортная прокуратура по данному происшествию начала проверку, передает "Интерфакс".

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