Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании еще одной девушки

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть обвинен в еще одном изнасиловании. Представляющий интересы американки Кэтрин Майорги адвокат Лесли Стовалл сообщила, что с ней связалась еще одна девушка-жертва звездного португальца.

"Мне позвонила девушка, которая утверждает, что она имела аналогичный опыт с Роналду", — приводит слова юриста "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что Майорга обвиняет португальского футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в отеле Лас-Вегаса. Сам Роналду отрицает все обвинения, заявляя, что таким образом американка просто хочет прославиться за счет его имени.