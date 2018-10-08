Обвиняемый во взрыве дома в Ижевске совершил его из неприязни к соседям

Обвиняемый в организации взрыва газа в жилом доме в Ижевске Александр Копытов действовал на почве личной неприязни к соседям, сообщила в ходе судебного заседания гособвинитель Юлия Панова.

По ее словам, 27-летний мужчина действительно страдает хроническим психическим заболеванием, однако в момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта, передает "Интерфакс".

Взрыв газа прогремел 9 ноября 2017 года в квартире на третьем этаже. В результате произошло частичное обрушение здания. С первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. Погибли 7 человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали.

Следствие считает, что Александр Копытов умышленно отсоединил газовый шланг от крана, закрыл все окна в квартире и уехал из дома. За несколько часов в квартире скопилось от 6,3 до 18,8 кубометров природного газа. Взрыв спровоцировала искра от шнура питания или пускового реле холодильника.