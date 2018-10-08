Новейшие арктические ледоколы назовут в честь Говорухина и Кобзона

С предложением увековечить имена режиссера Станислава Говорухина и артиста Иосифа Кобзона обратились к Владимиру Путину руководители сразу четырех фракций. Они просят присвоить имена артистов двум арктическим ледоколам. Президент Российской Федерации согласился с этой инициативой, сообщает ТАСС.

Имена великого кинорежиссера и народного артиста, недавно ушедших из жизни, будут носить два новейших арктических ледокола, которые сейчас строятся на Балтийском заводе Санкт-Петербурга.

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что президент "дал положительную резолюцию", и в 2020-2022 годах планируется спустить на воду ледоколы, названные в честь Кобзона и Говорухина.

Ранее именем Иосифа Давыдовича был назван один из самолетов "Аэрофлота" и парк Дома офицеров в Чите, а также министром культуры Владимиром Мединским была одобрена общественная инициатива по присвоению имен выдающихся соотечественников двум российским аэропортам в рамках проекта "Великие имена России".

Станислав Говорухин, актер, режиссер, глава комитета Государственной Думы по культуре, ушел из жизни 14 июня 2018 года. Ему было 82 года. Народный Артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни 30 августа этого года.