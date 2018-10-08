Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

В канун своего 22-го дня рождения Русфонд провел на гала-ужине необычный эксперимент, которому предшествовал не менее необычный конкурс.

Детям – подопечным фонда – было предложено принять участие в конкурсе "Подарки любимым": нарисовать ювелирные изделия. Примечательно, что рисунки эти были выполнены тяжело больными детьми, средства на лечение которых и собирает Русфонд.

Когда жюри определило победителей, их рисунки доработали профессиональные дизайнеры, а мастера ювелирного дома Moiseikin выполнили по эскизам детей поистине эксклюзивные кольца и брошь. На гала-ужине в честь дня рождения Русфонда они были выставлены на аукцион, и за них развернулась среди гостей вечера самое настоящее состязание.

Стартовая цена, как рассказала Вестям.Ru замдиректора по маркетингу и PR ювелирного дома Moiseikin Марина Горбунова, была значительно ниже себестоимости – начиналась с 10 тысяч рублей. И это при том, что изделия были выполнены из золота с уникальными "вальсирующими" бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Однако итоги аукциона не разочаровали: кольца и брошь ушли по ценам от 75 до 95 тысяч рублей. Это, по словам Горбуновой, даже выше цен, которые они установили, если бы продавали изделия в розницу.

Самая высокая цена была дана на аукционе за брошь "Сакура", эскиз которой нарисовала 5-летняя Вероника Ермакова.

Не оставили без подарков ювелиры и самих детей – юных художников. Для них мастера выполнили аналогичные украшения, но только уже из серебра и полудрагоценных камней.

На гала-ужине в честь дня рождения Русфонда, в котором принимали участие известные медийные лица и крупные бизнесмены, проходили и другие аукционы (в частности, дизайнерской одежды), а также лотереи, победители которых могли выиграть ужин со звездой или другие интересные подарки.

Разумеется, все средства, собранные во время гала-ужина, пойдут на помощь больным детям – на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Этот проект при поддержке государства реализуется с 2013 года. Он был назван в память о мальчике, которого не смогли спасти именно из-за того, что в России подобного регистра не было, и доноров приходилось ждать долго. Вася Перевощиков своего донора не дождался.

Теперь, когда в России стал развиваться этот проект, он уже принял глобальные масштабы и вышел за рамки адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Его инициаторы надеются, что такой регистр позволит системно решить проблему лечения рака костного мозга как у детей, так и взрослых.

Что же касается задумки по проведению аукционов, подобных тому, что прошел на гала-ужине Русфонда, то она будет продолжена.

Как рассказала Марина Горбунова, этими изделиями, выполненными по эскизам тяжело больных детей, уже заинтересовались в Гонконге.

Возможно, уже вскоре там пройдет подобный аукцион, средства от которого также поступят в Русфонд. Однако есть у этой задумки и еще один (возможно, самый драгоценный) результат.

Дети, которые увидели свои фантазии воплощенными в драгоценных изделиях, были настолько воодушевлены, что у них появилась новая мечта: творить и дальше. А мечты, как известно, мощнее любых лекарств дают стимул для того, чтобы выздоравливать и жить.