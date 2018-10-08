Камнепад едва не накрыл группу рабочих в Индии. Видео

Отломившийся кусок скалы упал в опасной близости от рабочих электрической компании в округе Киннаур штата Химачал-Прадеш на севере Индии в предгорьях Гималаев в минувшую субботу, 6 октября.

Специалисты выполняли регламентные работы на объекте. Один из них заметил осыпь на крутом склоне и начал съемку.

Через несколько секунд камни рухнули вниз, обдав облаком пыли людей, укрывшихся в хлипком ангаре.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.