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Нобелевская премия-2018 30 минут назад

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8 октября 201813:37

Нобелевка по экономике присуждена за анализ взаимодействия рынка и природы

Королевская академия наук Швеции решила присудить Нобелевскую премию по экономике Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за построение моделей, объясняющих взаимодействие рыночной экономики с изменениями климата.

Ромер продемонстрировал, как технологические инновации могут стать драйвером долгосрочного макроэкономического роста, и показал, что идеи отличаются от других товаров и требуют конкретных условий для процветания на рынке, говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Нордахус получил Нобелевку за работу по взаимодействию между экономикой и климатом, он стал первым, кто создал модель, описывающую эту проблему. Исследования Нордхауса касаются интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ.

Ромер и Нордхаус, хоть и не дают окончательных ответов, но приблизились к пониманию того, как человечество может достичь устойчивого глобального экономического роста.

Уильям Нордхаус родился в 1941 году в Альбукерке, США. Работает в Йельском университете. Пол Ромер родился в 1955 году в Денвере, США, является профессором Стэнфордского университета.

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