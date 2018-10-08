Лига наций. Россию и Швецию рассудит итальянский арбитр

Предстоящий поединок сборной России против команды Швеции в рамках Лиге наций будет обслужить бригада итальянских арбитров во главе с Лукой Банти. Встреча состоится 11 октября на стадионе "Калаиниград-Арена".

Ассистентами Банти на бровке станут Лоренцо Манганелли и Филиппо Мели, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА). Резервными помощниками станут Даниэле Довери и Марко Гуида. Четвертым рефери будет Алессандро Костанцо.

Напомним, что сборная России провела в рамках Лиги наций один матч, в котором одержала победу над Турцией (2:1). Подопечные Станислава Черчесова с тремя очками занимают первую строчку в группе "2".