Взрослые и дети пострадали в результате ДТП в Иркутске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей в понедельник, 8 октября, на улице Мира в Иркутске.

По данным регионального ГУ МВД РФ, в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Mitsubishi Lancer, произошедшего после того, как одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, пострадали четыре человека.

Среди травмированных – женщина-водитель Kia и двое ее несовершеннолетних пассажиров – восьмилетний мальчик и девочка 11 лет, все они доставлены в больницу. Кроме того, госпитализирован мужчина 1991 года рождения, находившийся за рулем Mitsubishi.

"Предварительно установлено, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, именно это позволило им избежать более тяжких последствий", — подчеркнули в ведомстве.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.