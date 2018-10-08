Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

Журналисты опубликовали кадры с места гибели болгарской ведущей и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой, которая была убита 6 октября в городе Русе.

Ее тело обнаружили в парке близ набережной Дуная. По предварительной версии, 30-летнюю журналистку избили и изнасиловали, а потом задушили. Злоумышленник похитил смартфон своей жертвы и ключи от автомобиля, но саму машину не тронул.

За неделю до убийства, 30 сентября, Маринова запустила на TVN ток-шоу "Детектор", в рамках которого расследовала мошенничество болгарских чиновников с фондами Евросоюза. Последнее обстоятельство, как заявил НСН секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, является приоритетной версией следствия.

"Мы связывались с нашими коллегами из Болгарии. Пока никакой официальной информации от органов следствия у них нет, есть только предварительные версии. Несмотря на то что девушка перед убийством подверглась изнасилованию, первоочередной версией, насколько мы понимаем, является версия, связанная с расследованиями, которые она проводила", — рассказал он.

За последние 12 месяцев это третье громкое убийство журналистов в Европе: в середине октября 2017 года была взорвана машина Дафны Каруаны Галиции, а в феврале был убит словацкий репортер Ян Куциак.