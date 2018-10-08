Опубликовано видео с микроавтобусом, разбившимся в Ленинградской области

Утром в понедельник, 8 октября, неподалеку от деревни Косколово в Кингисеппском районе Ленинградской области попал в аварию и перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехали граждане Белоруссии, сообщает ТАСС.

В салоне транспортного средства находилось девять человек – мужчины в возрасте от 20 до 45 лет.

На месте ДТП скончался 23-летний пострадавший. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, по некоторым данным, состояние двоих госпитализированных оценивается как тяжелое.

Полиция изучает обстоятельства инцидента. По одной из версий, произошедшему ЧП мог способствовать гололед, возникший на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области после первых заморозков.