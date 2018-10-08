Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запнулся и упал, поднимаясь на сцену на церемонии инаугурации нового губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Именно от ЛДПР шел на выборы новый глава области, победивший во втором туре.

Церемония его вступления в должность проходила в здании администрации области. После принятия присяги новым губернатором и поздравления полпреда президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева на сцену пригласили лидера ЛДПР.

Поднимаясь по лестнице, он зацепился ногой за последнюю ступеньку, после чего снимавший церемонию фотограф помог Жириновскому подняться. После инцидента лидер ЛДПР чувствует себя нормально, он уже участвовал в пресс-подходе, рассказала РИА Новости помощница губернатора региона Ольга Петрова.

Во втором туре выборов главы Владимирской области Владимир Сипягин набрал 57,03 процента голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую региональным отделением "Единой России". Она набрала 37,46 процента голосов. Владимир Жириновский выразил уверенность, что за годы работы Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.