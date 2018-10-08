Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 октября 201814:20

Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

EPA

В США идут протесты по поводу назначения Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. Баталии бушуют не только на улицах, но и в Сети, причем страдают в них ни в чем не повинные люди. Так, интернет-пользователи обрушились с гневом на тезку Кавано, сообщает Courier Journal.

"Сейчас ужасное время для того, чтобы называться Бреттом Каваной", — написал в "Твиттере" 27-летний житель штата Кентукки. Имя мужчины, работающего продавцом-консультантом, отличается от имени ненавистного многим чиновника всего на одну букву.

Автор поста признался, что в последнее время ему поступают до нескольких десятков угроз в день.

Ранее сообщалось, что Кавано-судью обвинили в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в студенческие годы. Должность судьи Верховного суда – пожизненная, поэтому считается, что занимать этот пост могут только люди с белоснежной репутацией.

Кавано-продавца поддержали в комментариях полные тезки вице-президента США Майка Пенса, экс-советника Трампа Стива Бэннона, а также "не те самые" Брюс Ли, Уитни Хьюстон и Майкл Джексон.

Протестующие требуют снять Бретта Кавано с престижной должности.

Сейчас

15:23

На пороховом заводе в Перми взорвался газовый баллон. Погибли трое

14:12

CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

13:05

Нобелевская премия по экономике досталась двум американцам

11:56

Посла Нидерландов вызывают на Смоленскую площадь

11:34

В аэропорту Жуковского столкнулись самолеты

09:35

Экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

08:51

Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Мегафонная дипломатия": Лавров назвал заявление Нидерландов отвлекающим маневром

"Мегафонная дипломатия": Лавров назвал заявление Нидерландов отвлекающим маневром

8 минут назад
Нобелевка по экономике присуждена за анализ взаимодействия рынка и природы

Нобелевка по экономике присуждена за анализ взаимодействия рынка и природы

2 часа назад
Нурмагомедов прилетит в Россию в понедельник и встретится с болельщиками

Нурмагомедов прилетит в Россию в понедельник и встретится с болельщиками

2 часа назад
Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

5 часов назад
Американские активы Дерипаски заморожены

Американские активы Дерипаски заморожены

5 часов назад
Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

9 минут назад
Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

3 часа назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

5 часов назад
Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя

Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя

34 минуты назад
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы

"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы

52 минуты назад
Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

59 минут назад
CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

1 час назад
Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

1 час назад
Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

1 час назад
Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

1 час назад
Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

1 час назад
Московские камеры заменят муляжами

Московские камеры заменят муляжами

2 часа назад
Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

2 часа назад
Батареи в Киеве включат, если + 8 продержится три дня

Батареи в Киеве включат, если + 8 продержится три дня

2 часа назад
Пьяный москвич разбил семь плафонов в метро, приняв их за пингвинов

Пьяный москвич разбил семь плафонов в метро, приняв их за пингвинов

2 часа назад
Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

3 часа назад
Посла Нидерландов вызывают на Смоленскую площадь

Посла Нидерландов вызывают на Смоленскую площадь

3 часа назад
Красноярскую учительницу обвиняют в непристойной переписке с учеником

Красноярскую учительницу обвиняют в непристойной переписке с учеником

3 часа назад
В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты

В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты

3 часа назад
Анкара ищет таинственно пропавшего саудовского журналиста, критиковавшего Эр-Рияд

Анкара ищет таинственно пропавшего саудовского журналиста, критиковавшего Эр-Рияд

4 часа назад
Создан шрифт для лучшего запоминания текстов

Создан шрифт для лучшего запоминания текстов

4 часа назад
Наклони телефон: автопилот превратит управление автомобилем в видеоигру

Наклони телефон: автопилот превратит управление автомобилем в видеоигру

4 часа назад
Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

5 часов назад
В России заработали новые правила регистрации автомобилей

В России заработали новые правила регистрации автомобилей

5 часов назад
Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

6 часов назад
Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

6 часов назад
Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

7 часов назад
В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки, расследовавшей махинации с фондами ЕС

10 часов назад
В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

В 26 округах Флориды объявлен режим ЧС из-за приближения шторма "Майкл"

11 часов назад
Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

Евросоюз солидарен с Сенцовым и надеется на его освобождение

12 часов назад
Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

13 часов назад
В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

В Багдаде прогремели пять взрывов: три человека погибли, более 12 ранены

15 часов назад
Азнавура обожали все французские президенты

Азнавура обожали все французские президенты

17 часов назад
Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

Микроавтобус врезался в переход в Москве: ранены дети

17 часов назад
Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

Свадьба внучки королевы Великобритании: подробности

17 часов назад
Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

Киселев раскритиковал восторженную статью о гитлеровском военном летчике

17 часов назад
Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

Беглов займется питерским ЖКХ и Красным бором

18 часов назад
Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

Приключения Трампов: Дональд нажил нового врага, Меланию едва не раздавил слон

18 часов назад
Кабалье похоронят рядом с родителями

Кабалье похоронят рядом с родителями

18 часов назад
"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

"Локомотив" в меньшинстве обыграл ЦСКА

18 часов назад
В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

В Госдуме прокомментировали условие Киева для примирения

18 часов назад
Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

Немцы разочарованы не только Меркель, но и итогами объединения Германии

18 часов назад
МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

МЧС предупредило о сильном ветре москвичей и гостей столицы

19 часов назад
Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

Отношения с Россией: Индия не поддалась на угрозы США

19 часов назад
День рождения Путина отметили рекордами

День рождения Путина отметили рекордами

19 часов назад
Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

Генсек НАТО объяснил, зачем бомбили Югославию

19 часов назад
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45