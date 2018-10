Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

В США идут протесты по поводу назначения Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда. Баталии бушуют не только на улицах, но и в Сети, причем страдают в них ни в чем не повинные люди. Так, интернет-пользователи обрушились с гневом на тезку Кавано, сообщает Courier Journal.

"Сейчас ужасное время для того, чтобы называться Бреттом Каваной", — написал в "Твиттере" 27-летний житель штата Кентукки. Имя мужчины, работающего продавцом-консультантом, отличается от имени ненавистного многим чиновника всего на одну букву.

This is a terrible time to be named Brett Kavanagh

Автор поста признался, что в последнее время ему поступают до нескольких десятков угроз в день.

Ранее сообщалось, что Кавано-судью обвинили в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в студенческие годы. Должность судьи Верховного суда – пожизненная, поэтому считается, что занимать этот пост могут только люди с белоснежной репутацией.

Кавано-продавца поддержали в комментариях полные тезки вице-президента США Майка Пенса, экс-советника Трампа Стива Бэннона, а также "не те самые" Брюс Ли, Уитни Хьюстон и Майкл Джексон.

Just gotta embrace it for the icebreaker and conversation starter that is. Plus it helps people to remember you more easily (good or bad). :)