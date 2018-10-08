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8 октября 201815:28

Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

Когда Борису Ливанову было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, это стало шоком и для него самого, и для всей семьи, и для поклонников творчества его знаменитого отца.

Внук прославленного МХАТовца Бориса Ливанова, в честь которого его и назвали, сын лучшего Шерлока Холмса в мире – народного артиста Василия Ливанова – после драки, в которой был убит человек, получил 10 лет колонии строгого режима.

Борис говорит, что ситуация была "очень мутная", сам он после той роковой новогодней вечеринки ничего не помнил, и вины своей не признал.

Но до сих пор он ощущает это как трагедию, с которой "ничего невозможно поделать".

Он отсидел пять лет и восемь месяцев, и вышел из тюрьмы по УДО. Там, говорит Ливанов, все равно, кто твои родители. Сам он работал во время заключения в клубе и санчасти.

За это время родители издали книгу с его рисунками и стихами. А дочь Ева, которую из-за проблем ее матери с алкоголем, в последние годы воспитывали бабушка с дедушкой.

Девочка — наследница прославленной семьи – сейчас себя тоже пробует в роли актрисы, и уже трудно поверить, что родилась она с диагнозом "двухсторонняя глухота", и это стало началом проблем с алкоголем у ее матери.

После расставания родителей она жила то с мамой, то с папой, но затем, когда Борис отбывал заключение в тюрьме, ее воспитанием занялись бабушка с дедушкой. А Ева писала папе трогательные письма и рисовала картинки.

Девочке сделали операцию, она все слышит и говорит, а главное – она дождалась папу, который только по фотографиям наблюдал, как она росла в эти годы.

Рассуждая о причинах, которые привели его к трагическим обстоятельствам, разделившим жизнь на "до" и "после", Борис Ливанов говорит: "Беда в том, что я с детства считал своим долгом продолжить династию".

"Я ощущаю себя актером. А все прочее (писательство, поэзия, живопись) идет попутно. Актер – это диагноз", – считает Борис, которого в свое время отчислили из Щукинского училища с формулировкой "без права восстановления".

"Я был совершенно неуправляемый. Мной нельзя было руководить, я не признавал никаких авторитетов", – вспоминает Борис Ливанов.

Некоторое время назад стало известно о его романе с Марией Голубкиной. Сейчас, говорит Борис, у них прекрасные, но "невероятно сложные" отношения.

"Периодически она отвинчивает мне голову за какую-то очередную дерзость. Я – жертва домашнего насилия теперь", – признается с иронией Борис Ливанов.

Почему он сбежал из актерской школы в британском Йорке? Какие детские обиды помнит до сих пор? Как познакомился с матерью Евы и по какой причине расстался с ней? Что говорит об обстоятельствах, которые привели к той трагической ночи, после которой перевернулась его судьба? Как его родители пережили тот период, когда мать их внучки Евы не могла справиться с алкоголизмом, а их сын сидел в тюрьме? И чем он занимается сейчас?

Откровения Бориса Ливанова – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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