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Межзвёздные путешествия и ракетные двигатели будущего 56 минут назад
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
Судя по всему, скоро в летописи космических полётов появится новый зонд, отправляющий сигналы из межзвёздного пространства. Аппарат "Вояджер-2" (Voyager 2) приближается к рубежу, который астрономы считают границей Солнечной системы.
Напомним, что миссия стартовала в космос в 1977 году. Изучив "по дороге" Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, аппарат продолжил движение. И cейчас он находится примерно в 17,7 миллиарда километров от Солнца, то есть в 118 раз дальше, чем Земля, и далеко за орбитой Плутона.
Означает ли это, что он уже вышел за пределы Солнечной системы? Нет. Правда, у человечества до сих пор нет чёткого представления о том, что считать её границами. Но большинство экспертов отождествляет Солнечную систему с гелиосферой – областью, из которой солнечный ветер вытесняет межзвёздный газ и значительную часть космических лучей. Логично: Солнечная система заканчивается там, где свойства пространства уже не определяются влиянием Солнца.
Границей гелиосферы считается гелиопауза – фронт столкновения потока солнечного ветра с межзвёздной средой. Чуть ближе к Солнцу находится так называемый внутренний гелиошис (калька с английского heliosheath, что приблизительно можно перевести как "гелиоболочка"). Это область, где солнечный ветер имеет дозвуковую скорость (в отличие от всей остальной Солнечной системы, где она сверхзвуковая). Несмотря на название "внутренний", это и есть последний слой гелиосферы перед границей (внешний гелиошис – это уже приграничная область межзвёздного газа).
Известно, что в 2007 году зонд вошёл во внутренний гелиошис. Исследователи с нетерпением ждут, когда он достигнет гелиопаузы.
Как недавно сообщило американское космическое агентство NASA, в последнее время оба прибора "Вояджера-2", регистрирующие поток космических лучей, фиксируют его плавное нарастание. Так, в конце августа 2018 года прирост по сравнению с началом того же месяца составил 5%. Важно, что "Вояджер-1" передал аналогичные данные в мае 2012 года, за три месяца до того, как он вышел в межзвёздное пространство.
Однако это не означает, что и "Вояджеру-2" осталось три месяца до знаменательного события. Во-первых, два зонда движутся разными путями, а внутренний гелиошис в различных точках может иметь разную толщину. Во-вторых, протяжённость гелиошиса зависит от фазы 11-летнего цикла солнечной активности, так что разница в шесть лет существенна.
"Мы наблюдаем изменения в среде, окружающей "Вояджер-2", в этом нет никаких сомнений, – говорит участник проекта Эд Стоун (Ed Stone) из NASA. – Мы многое узнаем в ближайшие месяцы, но пока мы не знаем, когда мы достигнем гелиопаузы. Мы ещё не там – это единственное, что я могу сказать с уверенностью".
Если связь с аппаратом сохранится, он станет вторым после "Вояджера-1" аппаратом, передавшим на Землю сигналы из межзвёздного пространства. Напомним, что ранее к рубежам Солнечной системы были запущены "Пионер-10" и "Пионер-11", но контакт с ними прервался раньше, чем они достигли гелиошиса.
Авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как прославленный телескоп "Хаббл" может составлять для зонда "Вояджер-2" дорожную карту.
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