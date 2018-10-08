Новый дом для пернатых стражей: в аэропорту Домодедово переселяют ястребов

Орнитологическая служба аэропорта Домодедово отмечает новоселье. Отряд специально обученных ястребов, которые патрулируют зону полетов, переезжает в новые вольеры. Теперь у каждого пернатого помощника будет собственная спальня, ванная комната и даже гостиная. Почему комфорту хищников уделяется столько внимания?

Пять новеньких вольеров из сосны: здесь будут жить необычные сотрудники одной из служб аэропорта — ястребы.

"Будет еще пристраиваться тамбур для работы именно орнитолога, и он будет как бы сшиваться в единый комплекс", — рассказал руководитель орнитологического подразделения аэропорта Домодедово Эльберт Жантимиров.

Вольер разделен на зоны. Что-то вроде гостиной — сюда может заходить человек. Ванная и спальня, точнее насест — здесь ястребы будут отдыхать после работы.

Каждый день ястребы прочесывают воздушное пространство в зоне взлетно-посадочной полосы — они защищают самолеты от более мелких птиц. При этом хищник лишь берет в плен, но не убивает братьев своих меньших. Добычу затем отпускают — подальше от аэропорта.

Чтобы хищник не съел добычу, он должен знать, что его накормят. В рационе чистый белок — это влияет на оперение и точность полета.

"У меня в сумке лежит разделанная перепелка, и она знает об этом — вплоть до того, сколько там кусков перепелки лежит. Она должна быть сытая, толстенькая и не получать стресса", — рассказывает о своей подопечной специалист по орнитологическому обеспечению аэропорта Домодедово Ника Рыжова-Аленичева.

"Если орнитология в целом занимается изучением птиц, то авиационная орнитология нужна именно для того, чтобы не допускать столкновения воздушных судов с птицами", — говорит Эльберт Жантимиров.

Ради безопасности полетов незваных гостей от аэропорта отгоняют и другими способами: это биоакустические установки, пиротехнические средства, газовые пушки.

"Также используются для отпугивания птиц орнитологические шары с изображением хищных птиц. Вот пушка как раз сработала — два выстрела подряд", — объясняет Эльберт Жантимиров.

Но, даже имея на вооружении современные технологии, без ястребов все равно не обойтись. Любая пушка даст лишь временный эффект — после выстрела те же птицы слетятся вновь. А вот то, что территория занята хищником, запомнят — и не захотят возвращаться в его владения.