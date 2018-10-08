Кроссовер перевернулся после столкновения с легковушкой в Волгограде. Видео

Renault Duster перевернулся на крышу после столкновения с "Ладой" в Волгограде. Аварию, произошедшую в понедельник, 8 октября, на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской улицы запечатлела камера наблюдения.

Судя по кадрам видео, Duster на сравнительно высокой скорости выехал на перекресток и получил удар в бок от " Лады", после чего не устоял на колесах.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадала 35-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении Renault.