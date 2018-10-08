ФСИН рассказала о зарплатах осужденных

В Федеральной службе исполнения наказаний рассказазали о зарплатах заключенных. "На руки" они получают около 4,8 тысячи рублей, сообщил исполняющий обязанности начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН РФ Валерий Пантелеев.

Он заявил, что заработанные средства поступают на лицевые счета осужденных. Зарплата осужденных соответствует минимальному размеру оплаты труда, но существует ряд вычетов: выплаты по искам потерпевших, деньги за содержание, алименты. Значительную роль в организации труда составляют государственные заказы. На данный момент пакет госзаказов составляет более 1,5 миллиарда рублей.

В исправительных учреждениях функционируют более 75 мастерских и 569 центров адаптации заключенных. Производственная деятельность исправительных учреждений России предусматривает швейную, металлообрабатывающую, сельскохозяйственную и деревообрабатывающую отрасли промышленности. Всего, по данным на 1 сентября 2018 года, в исправительных колониях с отрядной системой размещения отбывают наказание почти 475 тысяч человек.