Школьник среди бела дня сжег зеленую скульптуру в Люберцах

Юный пироман из Люберец среди бела дня сжег установленную на детской площадке зеленую скульптуру в виде цветка в горшке, после чего скрылся. Найти поджигателя помогла запись с камеры наблюдения.

Сам инцидент произошел еще в минувший вторник, 2 октября, в поселке Томилино. Школьник заглянул на детскую площадку у дома №20 около четырех часов вечера, когда на ней никого не было. На кадрах видно, как он озирается по сторонам, а затем подходит вплотную к арт-объекту и поджигает его. Убегать хулиган не спешил — стоя в сторонке, он удостоверился, что огонь не погас, и только потом покинул площадку.

К моменту прибытия пожарных цветок в горшке практически полностью сгорел. Городские власти, как уточняет РИАМО, решили не восстанавливать "топиарную фигуру" (хотя к фигурной стрижке кустарников данный объект, судя по всему, отношения не имеет).

Виновника пожара уже нашли, о наказании и сумме компенсации ничего не сообщается.