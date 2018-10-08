Бабье лето в Москве продлится до Покрова
Второе и на этот раз истинное бабье лето начинается в Москве и Подмосковье 10 октября. Оно продлится пять дней и закончится на Покров. Покров отмечает встречу осени с зимой. В календаре восточных славян он приходится ан 14 октября.
"К сожалению, счастье долгим не бывает", — охарактеризовал это бабье лето научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Погода в бабье лето определяется антициклоном, ожидается, что будет сухо и ясно. Будет совершенно особенный воздух: чистый, совершенно прозрачный, хрустальный, отмечает Роман Вильфанд. Воздух, кстати, прогреется до 15 градусов тепла, в отдельных местах российской столицы и Московской области до 17 градусов.
Что же касается теплых сентябрьских дней, которыми радовала осень в своем начале, то их назвать бабьим летом нельзя, пояснил глава Росгидрометцентра, поскольку им не предшествовало похолодание.
Впрочем, приходу бабьего лета будут предшествовать заморозки. Ночью 9 октября в Москве температура может опуститься до минус трех градусов. Днем температура вырастет до 10 градусов тепла, а ночью 10 октября будет около 5-8.
Поэтому, продолжил Вильфанд, утром мы уже не будем так зябко ежиться, идя на работу.
Глава Гидрометцентра России добавил, что все люди по-разному относятся к погоде. Кто-то из нас любит жаркую погоду, а кто-то умеренно теплую.
"Единственный период, который любят абсолютно все, — это бабье лето. Поэтому почти всеобщее счастье наступит на европейской территории России", — заверил Роман Вильфанд.
Бабье лето в Центральную Россию занесло ветром. Сильным ветром. МЧС предупреждает, что его порывы при перемене погоды достигали 13-198 метров в секунду.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов встретится с болельщиками
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Американские активы Дерипаски заморожены
- Глава Интерпола оказался взяточником
- В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- Новые "Мерседесы": мы узнали сроки появления в России
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой