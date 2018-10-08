Проблемы формулической "Скудерии": смерть Маркионне расколола Ferrari

Формулическую команду Ferrari во второй части сезона чемпионата мира по автогонкам явно лихорадит. Эксперты полагают, что ситуация вышла из-под контроля после смерти бывшего руководителя "конюшни" Серджио Маркионне. Теперь в "Скудерии" два непримиримых лагеря.

По сообщениям итальянской прессы, группе под руководством нового главы команды Маурицио Арривабене противостоит ряд сотрудников, которые поддерживают линию технического директора Маттиа Бинотто. Эти двое с давних пор относятся друг к другу прохладно, если не сказать большего.

Маркионне очень многие решения принимал самостоятельно, считает влиятельное издание Corriere dello Sera, что в целом обеспечивало отсутствие конфликтов между Арривабене и Бинотто. Резкое разделение произошло после смерти босса и не могло не сказаться на результатах команды в гонках.

Источники в Ferrari прямо или косвенно подтверждают, что отношения между Арривабене и Бинотто в последнее время обострились, что сказывается на эффективности работы всей команды. При этом новое руководство команды пока в ситуацию не вмешивается. Скорее всего кардинальные меры будут приняты после окончания сезона.