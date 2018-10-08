"Петра Моргунова" отдадут флоту не раньше 2019 года

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" отправится на испытания в начале 2019 года. То есть в этом году БДК российскому флоту не передадут, как сообщалось ранее. Подготовка экипажа уже завершена, заселяться на корабль моряки планируют в декабре, пишет газета "Красная звезда".

"Петр Моргунов" – это второй БДК проекта 11711 для российских ВМФ. Его заложили в 2015 году, а уже в конце мая 2018 года спустили на воду. Имя кораблю дали в честь начальника береговой охраны Черноморского флота во время Великой Отечественной войны Петра Алексеевича Моргунова.

Длина корабля – 120 метров, ширина – 16 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн. Большие десантные корабли проекта 11711 способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.

Вооружение БДК оборонительное: на корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М, на носу установлена артиллерийская установка "Дуэт". Это сразу два скорострельных орудия, которые вместе выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме – до 10 тысяч. Они предназначены для защиты БДК от противокорабельных ракет или вражеских самолетов.