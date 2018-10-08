Умер по дороге в больницу: столкновение мотоцикла и автомобиля в Орле попало на видео

В минувшее воскресенье, 7 октября, в Орле произошла смертельная авария, когда седан Renault внезапно повернул перед мотоциклом Suzuki, двигающимся навстречу.

Столкновение было таким сильным, что 30-летнего мотоциклиста подбросило в воздух, и, прежде чем упасть, он пролетел около полутора десятков метров.

Мужчина получил тяжелые травмы и был немедленно госпитализирован. По дороге в больницу мотоциклист скончался.

Второй участник аварии, который оказался 23-летним мужчиной, не пострадал.