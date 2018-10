Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

Режиссеры супергеройской франшизы "Мстители" Энтони и Джо Руссо уволили исполнителя роли Халка, Марка Руффало, за то что тот проболтался о названии четвертой части фантастического боевика. Актер извинился, но это делу не помогло, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире популярного шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актер обратился к телеведущему в "Твиттере" с просьбой вырезать неосмотрительно сказанную фразу.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M