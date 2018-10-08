Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

Режиссеры супергеройской франшизы "Мстители" Энтони и Джо Руссо уволили исполнителя роли Халка, Марка Руффало, за то что тот проболтался о названии четвертой части фантастического боевика. Актер извинился, но это делу не помогло, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире популярного шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актер обратился к телеведущему в "Твиттере" с просьбой вырезать неосмотрительно сказанную фразу.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 5 октября 2018 г.

В результате программа вышла в эфир со звуковым сигналом, который заглушил "лишние" слова Руффало.

Впрочем, режиссеры "Мстителей" такой жест не оценили. Посмотрев передачу, они жестко написали в своем микроблоге: "Марк, ты уволен".

Пока не совсем ясно, насколько серьезно настроены Энтони и Джо Руссо. Сам же Руффало, похоже, морально приготовился к тому, что вместо него на роль Халка возьмут кого-то еще.