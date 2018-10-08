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8 октября 201816:50

Футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе

/ТАСС

Два бывших игрока футбольной сборной России, форвард "Зенит" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев снова попали в скандальную историю. На сей раз они устроили дебош в одном из московских кафе и подрались с его постоянным посетителем.

При этом скандал произошел в утренние часы, когда футболисты явились в заведение с компанией якобы выпить кофе. Оба игрока вели себя вызывающе, громко смеялись, делали замечания посетителям. Персонал попытался их успокоить, но это не удалось.

Замечание Кокорину и Мамаеву сделал посетитель, по данным источника в кафе, чиновник одного из ближайших офисов, сообщает Football-TV.Ru. Спортсмены накинулись на него вдвоем, избили, а также швырялись мебелью вслед поверженному противнику. Пока неизвестно, подал ли пострадавший заявление в полицию.

Это не первая скандальная история двух друзей-футболистов. Летом 2016 года они шумно праздновали в Монако некое событие, потратив кучу денег и попав в объективы папарацци. Кокорин также на свадьбе одного из приятелей стрелял из пистолета прямо в общественном месте. Мамаев же попал на станицы "желтых" изданий после скандала со своей женой, которую, он, якобы, избивал и принуждает к разводу.

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