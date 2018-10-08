Тема:

Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 59 минут назад

Новости Наука

8 октября 201817:51 Юлия Воробьёва

Сахарозаменители токсичны для кишечных бактерий и могут привести к развитию диабета

Искусственные подсластители изменяют баланс кишечных бактерий и могут мешать организму контролировать уровень сахара в крови.
Фото rawpixel/pixabay.com.

Дебаты о пользе и безопасности искусственных подсластителей длятся уже несколько десятилетий. Всё больше людей сегодня вместо сахара употребляют в пищу его низкокалорийные заменители и продукты, которые их содержат.

В противовес убеждениям диетологов, которые объявили сахар одним из злейших врагов здоровья, последние научные работы показывают, что на самом деле подсластители могут приносить куда больший вред организму, чем сама "сладкая смерть".

Не так давно учёные выяснили, что сахарозаменители не только не помогают похудеть, но и, напротив, усиливают чувство голода. Для модельных организмов – дрозофил – искусственные подсластители оказались смертельным ядом. А у грызунов такие добавки изменили состав микробного сообщества кишечника, что привело к развитию у них ожирения.

Теперь же сразу две новых научных работы показали, что аналогичные изменения, по всей вероятности, наблюдаются и в организме человека. Было доказано, что сахарозаменители могут отрицательным образом влиять на бактериальный состав кишечной микробиоты.

При этом любопытно, что специалисты использовали разные подходы, но получили схожие результаты.

Первое исследование провела команда учёных из Израиля и Сингапура. Они выбрали шесть разновидностей искусственных подсластителей (аспартам, сукралоза, сахарин, неотам, адвантам и ацесульфам калия), содержащихся в десяти популярных спортивных добавках.

Специалисты работали с культурой бактерий, которые в огромном количестве содержатся в кишечнике человека. Это известная многим кишечная палочка, большинство штаммов которой являются безвредными.

Учёные модифицировали несколько штаммов бактерий таким образом, чтобы они светились при обнаружении токсинов и работали как своего рода "датчик вредностей".

Затем в бактериальные культуры добавляли упомянутые выше вещества. Результаты показали: одного миллиграмма на миллилитр искусственного подсластителя достаточно, чтобы бактерии идентифицировали соединение как токсичное.

Дальнейшие анализы показали, что все шесть сахарозаменителей повреждают бактерии, но при этом каждый из них производит свой специфический эффект на сообщество микроорганизмов.

Так, одни соединения приводили к повреждению ДНК бактерий, другие же повреждали структурные белки бактериальных клеток.

Авторы работы, впрочем, признаются, что для подтверждения отрицательного воздействия потребуются исследования с участием людей. Пока что речь идёт о данных, полученных в ходе испытаний in vitro, то есть в пробирке. Также в будущем необходимо будет уточнить, могут ли минимальные дозы сахарозаменителей считаться безвредными.

Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Molecules.

Вторая научная робота была представлена на 54-й ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (54th EASD Annual Meeting) командой учёных из нескольких научных центров Австралии.

Они использовали двойной слепой метод исследования. Его суть заключается в том, что и испытуемые, и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания.

Авторы изучали эффекты, которые оказывают искусственные подсластители на гликемический контроль (регуляцию уровня глюкозы) и микробиоту человека.

Предыдущие исследования показали, что регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может быть связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Однако основной механизм действия сахарозаменителей не был известен.

В новой работе приняли участие 29 здоровых молодых людей (средний возраст 30 лет), которых случайным образом разделили на две группы. В течение двух недель добровольцы из первой группы трижды в день принимали капсулы, содержащие сукралозу и ацесульфам калия. Дозировка соединений была эквивалентна их концентрации в полутора литрах диетического напитка. Участники из второй группы принимали плацебо.

До и после начала эксперимента у людей из обеих группы специалисты брали образцы стула и выделяли определённые типы кишечных бактерий.

В результате учёные обнаружили два существенных изменения у добровольцев из первой группы.

Во-первых, у них наблюдалось заметное снижение количества полезных бактерий, улучшающих работу кишечника. Более того, число 11 видов "оппортунистических" кишечных патогенов, обычно не присутствующих у здоровых людей, у этой группы резко возросло.

Во-вторых, после двух недель приёма подсластителей у участников из первой группы наблюдались изменения в реакции организма на глюкозу: их гликемический контроль нарушился.

Это было связано с падением показателей высвобождения гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови, а также с изменениями большого числа генов бактерий, участвующих в метаболизме простых сахаров, поясняют исследователи в пресс-релизе.

Авторы этой работы уверены: полученные данные подтверждают предположение, что искусственные подсластители мешают организму контролировать уровень сахара в крови и изменяют баланс кишечных бактерий.

Впрочем, как и в случае с предыдущим исследованием, учёным потребуется собрать ещё больше убедительных доказательств и провести эксперимент с более обширной выборкой участников.

Некоторые эксперты уже назвали исследование австралийцев "спекулятивным", отметив, что в нём не рассматривалось влияние на организм людей более низкой дозы подсластителей.

По всей видимости, лишь дальнейшие работы в этой области смогут подтвердить или опровергнуть мнение о вреде сахарозаменителей.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, откуда берётся непреодолимая тяга к сладкому, а также о компьютерной игре, которая помогает отказаться от вредных продуктов в пользу здоровых.

Ранее по теме

Сейчас

17:47

Страшное ДТП под Тверью: все 13 жертв опознаны

17:28

Монсеррат Кабалье похоронена на барселонском кладбище Сант-Андреу

15:23

На пороховом заводе в Перми взорвался газовый баллон. Погибли трое

14:12

CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

13:05

Нобелевская премия по экономике досталась двум американцам

11:56

Посла Нидерландов вызывают на Смоленскую площадь

11:34

В аэропорту Жуковского столкнулись самолеты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД: высланные из Нидерландов россияне тестировали инфосистемы посольства России

МИД: высланные из Нидерландов россияне тестировали инфосистемы посольства России

6 минут назад
Рекорд Нурмагомедова в Instagram: 3 млн подписчиков за сутки

Рекорд Нурмагомедова в Instagram: 3 млн подписчиков за сутки

1 час назад
Нобелевка по экономике присуждена за анализ взаимодействия рынка и природы

Нобелевка по экономике присуждена за анализ взаимодействия рынка и природы

5 часов назад
Конор Макгрегор: я проиграл бой, но война продолжается

Конор Макгрегор: я проиграл бой, но война продолжается

1 час назад
"Мегафонная дипломатия": Лавров назвал заявление Нидерландов отвлекающим маневром

"Мегафонная дипломатия": Лавров назвал заявление Нидерландов отвлекающим маневром

3 часа назад
После пластической операции Гоген Солнцев назвал жену-пенсионерку маньяком

После пластической операции Гоген Солнцев назвал жену-пенсионерку маньяком

42 минуты назад
Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

6 часов назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

8 часов назад
Футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе

Футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе

1 час назад
Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение

Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение

28 минут назад
Бабье лето в Москве продлится до Покрова

Бабье лето в Москве продлится до Покрова

2 часа назад
Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

3 часа назад
В Саратове из-за украденных денег голодают полицейские лошади

В Саратове из-за украденных денег голодают полицейские лошади

2 часа назад
Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

1 час назад
Как создать правильный образ для деловой встречи?

Как создать правильный образ для деловой встречи?

3 часа назад
Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

35 минут назад
Страшное ДТП под Тверью: все 13 жертв опознаны

Страшное ДТП под Тверью: все 13 жертв опознаны

44 минуты назад
Монсеррат Кабалье похоронена на барселонском кладбище Сант-Андреу

Монсеррат Кабалье похоронена на барселонском кладбище Сант-Андреу

1 час назад
Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном

Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном

1 час назад
Главного американского морпеха в Австралии лишили прав и отстранили от должности за пьянство

Главного американского морпеха в Австралии лишили прав и отстранили от должности за пьянство

1 час назад
Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

2 часа назад
В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей

В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей

2 часа назад
ФСИН рассказала о зарплатах осужденных

ФСИН рассказала о зарплатах осужденных

2 часа назад
Новый дом для пернатых стражей: в аэропорту Домодедово переселяют ястребов

Новый дом для пернатых стражей: в аэропорту Домодедово переселяют ястребов

3 часа назад
Крупнейшие за 30 лет. На Кавказе подвели итоги командно-штабных учений

Крупнейшие за 30 лет. На Кавказе подвели итоги командно-штабных учений

3 часа назад
Психологи выяснили, для каких людей материальные подарки важнее чувств

Психологи выяснили, для каких людей материальные подарки важнее чувств

3 часа назад
Тренд сезона - логотипы: как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона - логотипы: как носить и с чем сочетать?

3 часа назад
Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании: как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

Криштиану Роналду и обвинения в изнасиловании: как сексуальный скандал повлияет на карьеру футболиста?

3 часа назад
Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя

Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя

3 часа назад
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы

"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы

4 часа назад
Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

4 часа назад
Главный архитектор Читы предложил вырубать деревья ради парковок

Главный архитектор Читы предложил вырубать деревья ради парковок

4 часа назад
CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

CAS признал Воеводу виновным в подмене анализов на Олимпиаде-2014

4 часа назад
Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

Брюс Ли, Майкл Джексон и другие тезки звезд вступились за однофамильца Кавано

4 часа назад
Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

4 часа назад
Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

4 часа назад
Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

4 часа назад
Московские камеры заменят муляжами

Московские камеры заменят муляжами

5 часов назад
Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

5 часов назад
Батареи в Киеве включат, если + 8 продержится три дня

Батареи в Киеве включат, если + 8 продержится три дня

6 часов назад
Пьяный москвич разбил семь плафонов в метро, приняв их за пингвинов

Пьяный москвич разбил семь плафонов в метро, приняв их за пингвинов

6 часов назад
Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

6 часов назад
Красноярскую учительницу обвиняют в непристойной переписке с учеником

Красноярскую учительницу обвиняют в непристойной переписке с учеником

7 часов назад
В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты

В аэропорту Жуковский столкнулись самолеты

7 часов назад
"Ястреб"- убийца: главу "Лесных братьев" похоронят как национального героя

"Ястреб"- убийца: главу "Лесных братьев" похоронят как национального героя

7 часов назад
Американские активы Дерипаски заморожены

Американские активы Дерипаски заморожены

8 часов назад
Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

8 часов назад
В России заработали новые правила регистрации автомобилей

В России заработали новые правила регистрации автомобилей

8 часов назад
Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

Задержанного в Китае экс-главу Интерпола обвиняют во взяточничестве

9 часов назад
Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

Вести.net: после обновления Windows у пользователей стали пропадать документы

9 часов назад
Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

Армия Индии не боится санкций и готова сотрудничать с РФ

9 часов назад
Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии

11 часов назад
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45