Сахарозаменители токсичны для кишечных бактерий и могут привести к развитию диабета

Дебаты о пользе и безопасности искусственных подсластителей длятся уже несколько десятилетий. Всё больше людей сегодня вместо сахара употребляют в пищу его низкокалорийные заменители и продукты, которые их содержат.

В противовес убеждениям диетологов, которые объявили сахар одним из злейших врагов здоровья, последние научные работы показывают, что на самом деле подсластители могут приносить куда больший вред организму, чем сама "сладкая смерть".

Не так давно учёные выяснили, что сахарозаменители не только не помогают похудеть, но и, напротив, усиливают чувство голода. Для модельных организмов – дрозофил – искусственные подсластители оказались смертельным ядом. А у грызунов такие добавки изменили состав микробного сообщества кишечника, что привело к развитию у них ожирения.

Теперь же сразу две новых научных работы показали, что аналогичные изменения, по всей вероятности, наблюдаются и в организме человека. Было доказано, что сахарозаменители могут отрицательным образом влиять на бактериальный состав кишечной микробиоты.

При этом любопытно, что специалисты использовали разные подходы, но получили схожие результаты.

Первое исследование провела команда учёных из Израиля и Сингапура. Они выбрали шесть разновидностей искусственных подсластителей (аспартам, сукралоза, сахарин, неотам, адвантам и ацесульфам калия), содержащихся в десяти популярных спортивных добавках.

Специалисты работали с культурой бактерий, которые в огромном количестве содержатся в кишечнике человека. Это известная многим кишечная палочка, большинство штаммов которой являются безвредными.

Учёные модифицировали несколько штаммов бактерий таким образом, чтобы они светились при обнаружении токсинов и работали как своего рода "датчик вредностей".

Затем в бактериальные культуры добавляли упомянутые выше вещества. Результаты показали: одного миллиграмма на миллилитр искусственного подсластителя достаточно, чтобы бактерии идентифицировали соединение как токсичное.

Дальнейшие анализы показали, что все шесть сахарозаменителей повреждают бактерии, но при этом каждый из них производит свой специфический эффект на сообщество микроорганизмов.

Так, одни соединения приводили к повреждению ДНК бактерий, другие же повреждали структурные белки бактериальных клеток.

Авторы работы, впрочем, признаются, что для подтверждения отрицательного воздействия потребуются исследования с участием людей. Пока что речь идёт о данных, полученных в ходе испытаний in vitro, то есть в пробирке. Также в будущем необходимо будет уточнить, могут ли минимальные дозы сахарозаменителей считаться безвредными.

Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Molecules.

Вторая научная робота была представлена на 54-й ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (54th EASD Annual Meeting) командой учёных из нескольких научных центров Австралии.

Они использовали двойной слепой метод исследования. Его суть заключается в том, что и испытуемые, и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания.

Авторы изучали эффекты, которые оказывают искусственные подсластители на гликемический контроль (регуляцию уровня глюкозы) и микробиоту человека.

Предыдущие исследования показали, что регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может быть связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Однако основной механизм действия сахарозаменителей не был известен.

В новой работе приняли участие 29 здоровых молодых людей (средний возраст 30 лет), которых случайным образом разделили на две группы. В течение двух недель добровольцы из первой группы трижды в день принимали капсулы, содержащие сукралозу и ацесульфам калия. Дозировка соединений была эквивалентна их концентрации в полутора литрах диетического напитка. Участники из второй группы принимали плацебо.

До и после начала эксперимента у людей из обеих группы специалисты брали образцы стула и выделяли определённые типы кишечных бактерий.

В результате учёные обнаружили два существенных изменения у добровольцев из первой группы.

Во-первых, у них наблюдалось заметное снижение количества полезных бактерий, улучшающих работу кишечника. Более того, число 11 видов "оппортунистических" кишечных патогенов, обычно не присутствующих у здоровых людей, у этой группы резко возросло.

Во-вторых, после двух недель приёма подсластителей у участников из первой группы наблюдались изменения в реакции организма на глюкозу: их гликемический контроль нарушился.

Это было связано с падением показателей высвобождения гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови, а также с изменениями большого числа генов бактерий, участвующих в метаболизме простых сахаров, поясняют исследователи в пресс-релизе.

Авторы этой работы уверены: полученные данные подтверждают предположение, что искусственные подсластители мешают организму контролировать уровень сахара в крови и изменяют баланс кишечных бактерий.

Впрочем, как и в случае с предыдущим исследованием, учёным потребуется собрать ещё больше убедительных доказательств и провести эксперимент с более обширной выборкой участников.

Некоторые эксперты уже назвали исследование австралийцев "спекулятивным", отметив, что в нём не рассматривалось влияние на организм людей более низкой дозы подсластителей.

По всей видимости, лишь дальнейшие работы в этой области смогут подтвердить или опровергнуть мнение о вреде сахарозаменителей.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, откуда берётся непреодолимая тяга к сладкому, а также о компьютерной игре, которая помогает отказаться от вредных продуктов в пользу здоровых.