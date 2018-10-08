Тема:
Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 59 минут назад
Сахарозаменители токсичны для кишечных бактерий и могут привести к развитию диабета
Дебаты о пользе и безопасности искусственных подсластителей длятся уже несколько десятилетий. Всё больше людей сегодня вместо сахара употребляют в пищу его низкокалорийные заменители и продукты, которые их содержат.
В противовес убеждениям диетологов, которые объявили сахар одним из злейших врагов здоровья, последние научные работы показывают, что на самом деле подсластители могут приносить куда больший вред организму, чем сама "сладкая смерть".
Не так давно учёные выяснили, что сахарозаменители не только не помогают похудеть, но и, напротив, усиливают чувство голода. Для модельных организмов – дрозофил – искусственные подсластители оказались смертельным ядом. А у грызунов такие добавки изменили состав микробного сообщества кишечника, что привело к развитию у них ожирения.
Теперь же сразу две новых научных работы показали, что аналогичные изменения, по всей вероятности, наблюдаются и в организме человека. Было доказано, что сахарозаменители могут отрицательным образом влиять на бактериальный состав кишечной микробиоты.
При этом любопытно, что специалисты использовали разные подходы, но получили схожие результаты.
Первое исследование провела команда учёных из Израиля и Сингапура. Они выбрали шесть разновидностей искусственных подсластителей (аспартам, сукралоза, сахарин, неотам, адвантам и ацесульфам калия), содержащихся в десяти популярных спортивных добавках.
Специалисты работали с культурой бактерий, которые в огромном количестве содержатся в кишечнике человека. Это известная многим кишечная палочка, большинство штаммов которой являются безвредными.
Учёные модифицировали несколько штаммов бактерий таким образом, чтобы они светились при обнаружении токсинов и работали как своего рода "датчик вредностей".
Затем в бактериальные культуры добавляли упомянутые выше вещества. Результаты показали: одного миллиграмма на миллилитр искусственного подсластителя достаточно, чтобы бактерии идентифицировали соединение как токсичное.
Дальнейшие анализы показали, что все шесть сахарозаменителей повреждают бактерии, но при этом каждый из них производит свой специфический эффект на сообщество микроорганизмов.
Так, одни соединения приводили к повреждению ДНК бактерий, другие же повреждали структурные белки бактериальных клеток.
Авторы работы, впрочем, признаются, что для подтверждения отрицательного воздействия потребуются исследования с участием людей. Пока что речь идёт о данных, полученных в ходе испытаний in vitro, то есть в пробирке. Также в будущем необходимо будет уточнить, могут ли минимальные дозы сахарозаменителей считаться безвредными.
Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Molecules.
Вторая научная робота была представлена на 54-й ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (54th EASD Annual Meeting) командой учёных из нескольких научных центров Австралии.
Они использовали двойной слепой метод исследования. Его суть заключается в том, что и испытуемые, и экспериментаторы остаются в неведении о важных деталях эксперимента до его окончания.
Авторы изучали эффекты, которые оказывают искусственные подсластители на гликемический контроль (регуляцию уровня глюкозы) и микробиоту человека.
Предыдущие исследования показали, что регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может быть связано с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Однако основной механизм действия сахарозаменителей не был известен.
В новой работе приняли участие 29 здоровых молодых людей (средний возраст 30 лет), которых случайным образом разделили на две группы. В течение двух недель добровольцы из первой группы трижды в день принимали капсулы, содержащие сукралозу и ацесульфам калия. Дозировка соединений была эквивалентна их концентрации в полутора литрах диетического напитка. Участники из второй группы принимали плацебо.
До и после начала эксперимента у людей из обеих группы специалисты брали образцы стула и выделяли определённые типы кишечных бактерий.
В результате учёные обнаружили два существенных изменения у добровольцев из первой группы.
Во-первых, у них наблюдалось заметное снижение количества полезных бактерий, улучшающих работу кишечника. Более того, число 11 видов "оппортунистических" кишечных патогенов, обычно не присутствующих у здоровых людей, у этой группы резко возросло.
Во-вторых, после двух недель приёма подсластителей у участников из первой группы наблюдались изменения в реакции организма на глюкозу: их гликемический контроль нарушился.
Это было связано с падением показателей высвобождения гормона под названием глюкагоноподобный пептид-1, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови, а также с изменениями большого числа генов бактерий, участвующих в метаболизме простых сахаров, поясняют исследователи в пресс-релизе.
Авторы этой работы уверены: полученные данные подтверждают предположение, что искусственные подсластители мешают организму контролировать уровень сахара в крови и изменяют баланс кишечных бактерий.
Впрочем, как и в случае с предыдущим исследованием, учёным потребуется собрать ещё больше убедительных доказательств и провести эксперимент с более обширной выборкой участников.
Некоторые эксперты уже назвали исследование австралийцев "спекулятивным", отметив, что в нём не рассматривалось влияние на организм людей более низкой дозы подсластителей.
По всей видимости, лишь дальнейшие работы в этой области смогут подтвердить или опровергнуть мнение о вреде сахарозаменителей.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, откуда берётся непреодолимая тяга к сладкому, а также о компьютерной игре, которая помогает отказаться от вредных продуктов в пользу здоровых.
Ранее по теме
-
Трансплантация кала "поправляет здоровье" кишечных бактерий у онкобольных пациентов10 суток назад
-
Бесполезны и даже опасны? Сразу две научные работы опровергли пользу пробиотиков1 месяц назад
-
Биологи научили генно-модифицированные кишечные бактерии общаться друг с другом1 месяц назад
-
Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную1 месяц назад
-
Необходим контроль: избыток пробиотиков затуманивает разум2 месяца назад
-
Учёные: сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов встретится с болельщиками
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране
- Американские активы Дерипаски заморожены
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой