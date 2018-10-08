После пластической операции Гоген Солнцев назвал жену-пенсионерку маньяком

Жена эпатажного персонажа медиапространства Гогена Солнцева 63-летняя Екатерина Терешкович полтора месяца скрывалась от посторонних взглядов и впервые в программе "Прямой эфир" показала свое лицо после пластики.

Женщина предстала с новой прической и обновленным лицом без морщин. Молодой супруг называет ее "просто богиней", которой "теперь ей больше 25 не дашь".

Однако одновременно Гоген сравнил ее с "маньяком", отметив, что в Екатерины "осеннее обострение".

Тем временем новый образ Терешкович у одних гостей в студии вызвал восхищение, другие же, напротив, раскритиковали результат хирургических манипуляций.

Так, мать Гогена, которая специально пришла в студию, чтобы посмотреть на невестку, высказалась довольно резко, назвав Екатерину "крокодилом".

"Страшна, как атомная война", — пригвоздила ее свекровь.

Дочь Терешкович — Полина Давыдова – тоже была обескуражена. "От моей мамы ничего не осталось", — говорит она.

Сама же преображенная Екатерина признается, что теперь по-другому видит мир, у нее появилось огромное количество энергии, а весь ужас, через который ей пришлось пройти, был не зря.

Во время дискуссии выяснилось, что Екатерина еще и дает повод к ревности своему молодому супругу, так что в итоге в студии произошла драка, в которую оказались вовлечены сам Гоген, его мать, тетя и подруга Терешкович. Так что в итоге Екатерине с расцарапанной спиной и шеей пришлось ретироваться за кулисы.

Чем недоволен был стилист, к которому Гоген отправил свою супругу, чтобы сделать ей прическу, как у Кэмерон Диас, из-за чего частенько дерутся тетя Гогена и его жена, почему он называет Екатерину "маньяком", и что именно стало поводом для драки в студии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".