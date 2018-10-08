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Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 1 час назад
Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
Благодаря многочисленным исследованиям учёные получили множество доказательств, подтверждающих важность сна для познавательной способности и консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную.
В частности, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о важном исследовании 2016 года, которое выявило необходимость хотя бы короткого сна перед экзаменом. Подобная стратегия поможет студентам быстрее запомнить нужную информацию.
Кроме того, специалисты не устают рассказывать о пугающих "побочных эффектах" недосыпа: проблемах с психическим и физическим здоровьем.
Но важен не только ночной, но и полуденный сон, который в Испании принято именовать сиестой. Недавно учёные Бристольского университета выяснили, что такой короткий сон может помочь мозгу человека обрабатывать информацию, которую он воспринимает на бессознательном уровне.
Специалисты пригласили для участия в эксперименте 16 здоровых людей. Они выполняли два разных задания. Серия тестов должна была проверить способность людей к принятию решений в преднамеренно запутанных обстоятельствах.
Во время первой задачи участникам показывался на экране синий или красный квадрат. Затем люди говорили, какой цвет они видели.
Вторая же задача была куда интереснее: людям показывали на экране в течение одной секунды слова. И им позднее надо было определить слово как отрицательное или положительное.
Непосредственно перед основным словом мелькало ещё одно, буквально за 30 или 40 миллисекунд (смена слов происходила так быстро, что участники не могли осознано зафиксировать слово, которое видели первым). Затем следовала своеобразная "маска" в виде XXXXX, которая висела в течение 500 миллисекунд, а вот уже после неё показывалось основное "долгое" слово.
Таким образом участники исследования сначала видели первое слово, например, мир. Затем демонстрировалось XXXXX, а в самом конце на экране появлялось второе слово – радость.
Специалисты поясняют, что в реальной жизни подсознательные факторы, такие как голод, могут привести к принятию импульсивных решений. В этих же тестах исследователи использовали слова, дабы подсознательно усложнить процесс принятия решений. Исследователям было важно, чтобы человек не воспринимал первое слово осознанно.
После первого "раунда" тестов некоторых участников просили вздремнуть 90 минут, другие же были лишены "сиесты". Затем тесты повторили.
Используя ЭЭГ, которое регистрирует электрическую активность мозга, исследователи измерили изменение активности мозга и реакцию до и после сна.
Выяснилось, что "группа дневного сна" показала улучшенную скорость реакции мозга во время выполнения второго задания. Участники быстрее остальных определяли значение слова, что указывало на то, что задача для них становилась проще.
Правда, учёные не выявили различий в результативности выполнения первого задания между двумя группами.
Как предполагают авторы работы, 90-минутный дневной сон каким-то образом улучшал способность участников обрабатывать информацию на бессознательном уровне. По этой причине участники демонстрировали более быструю реакцию во время повторного выполнения второго задания.
Специалисты пишут, что сон, возможно, ускорял процесс обработки информации в особых нейронных цепях внутри мозга, которые постоянно обрабатывают информацию без ведома человека (порой даже арифметическую). В некотором смысле, дневной сон помогал участникам игнорировать противоречивую информацию, которая потенциально может помешать принятию решения.
Кроме того, учёные выяснили следующее: если два слова согласовались друг с другом (например, мир и счастье, то есть оба являлись положительными), людям было легче классифицировать основное слово. Если же пара слов была из разных категорий, то участникам сложнее давалось идентифицировать второе слово. При этом сон никак не сказывался на подобном соотношении.
По словам учёных, исследование помогает лучше понять то, как мозг обрабатывает информацию, которую мы не воспринимаем осознанно.
Вероятно, теперь давнюю пословицу "утро вечера мудренее" можно назвать научно обоснованным советом. Более ранние исследования уже показали, что кратковременный сон помогает взвесить все плюсы и минусы, а также разобраться в проблеме, прежде чем принимать сложные решения, пишут учёные. Возможно, это происходит за счёт улучшения процесса обработки информации на бессознательном уровне.
Учёные намерены продолжить исследования и выявить возможные базовые нейронные механизмы, открытие которых, как они надеются, приведёт к разработке способов оптимизации обучения.
Результаты исследования представлены в научном издании The Journal of Sleep Research.
Напомним о других "лайфаках", помогающих лучше запоминать информацию. Специалисты считают, что лучше усваивать новые знания людям поможет чтение вслух, а жевание жвачки поспособствует лучшей концентрации. Также улучшает обучаемость, как ни странно, небольшое количество алкоголя.
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