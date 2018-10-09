Тема:

Химия 5 минут назад

Новости Наука

9 октября 201809:59

Новая разработка химиков МГУ поможет выявлять поддельные соки быстрее и дешевле

Новый метод подходит для одновременной работы по нескольким ГОСТам и позволяет проверять состав не только соков, но и других напитков и продуктов питания.
Фото Michael-T/pixabay.com.

Сотрудники химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова создали новый сорбент, который позволяет с высокой точностью определять состав фруктовых соков при помощи метода ионной хроматографии.

Эксперты поясняют: в напитках — в частности, во фруктовых соках — за вкусовые характеристики отвечают органические кислоты. Они же влияют на стабильность продукта. Поэтому сегодня, когда проблема контроля за фальсификацией продуктов питания стоит крайне остро, содержание органических кислот в соках может служить маркером их качества.

К примеру, при анализе апельсинового сока нужно обращать внимание на содержание яблочной кислоты в образце, поскольку недобросовестные производители под видом более дорогого апельсинового сока могут продать его смесь с более дешёвым яблочным.

Однако анализ осложняется тем, что фруктовые соки содержат большое число компонентов, которые могут мешать идентификации.

В современной пищевой промышленности для одновременного определения и неорганических анионов, и органических кислот в продуктах природного происхождения применяется метод ионной хроматографии.

Ключевая часть хроматографа — это колонка, заполненная сорбентом. Главная проблема состоит в том, что органические кислоты (гликолевая, уксусная, молочная и муравьиная), содержание которых определяют при оценке качества продукта, слабо удерживаются на коммерчески доступных сегодня сорбентах, и это затрудняет определение их концентрации в пробах. Поэтому в аналитических лабораториях, занимающихся контролем качества напитков, помимо ионной хроматографии используют дополнительные методы анализа. Это позволяет повысить точность данных, но увеличивает время и затраты на анализ пробы. Между тем более качественный сорбент избавил бы аналитиков от громоздкой схемы анализа.

Как рассказал исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков, сотрудникам кафедры аналитической химии удалось синтезировать новый селективный анионообменный сорбент для ионной хроматографии. Он впервые позволил определять полный набор органических кислот и неорганических анионов, присутствующих в соках, всего за один анализ и без привлечения других методов.

При этом новое вещество подходит для одновременной работы по нескольким ГОСТам и позволяет определять как неорганические анионы, так и органические кислоты не только во фруктовых соках, но и в других напитках и продуктах питания.

Синтез нового сорбента проходил в два этапа. Сначала исследователи приготовили полимерную основу (полистрол-дивинилбензольную), её ещё называют матрицей. В среднем такой синтез занимает около недели и проходит в несколько стадий.

На втором этапе на поверхность матрицы "нарастили" анионообменный слой сложной структуры. Отмечается, что авторы работы предложили особым способом вводить в этот слой аминокислоты, за счёт чего удалось добиться высокой избирательности метода.

"Главной целью нашей работы был не анализ сока как таковой, а представление нового сорбента, не имеющего аналогов в мире по коэффициенту разделения. Анализ сока выполнен для демонстрации того, что разработанный нами сорбент может успешно решать такую сложную задачу", — пояснила один из авторов работы, старший научный сотрудник лаборатории хроматографии Александра Затираха.

Научная статья с подробным описанием работы опубликована в издании Journal of Chromatography A.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других способах оценки качества продуктов питания. К примеру, исследователи изобрели датчик для определения свежести мяса и "электронный язык", который быстро распознаёт некачественный мёд.

Ранее по теме

Сейчас

09:20

Взрывы под Черниговом: возбуждено уголовное дело

07:33

На Украине взорвался склад боеприпасов

05:19

Остров Сулавеси вновь сотрясли подземные толчки

03:30

Белый тигр растерзал сотрудника японского зоопарка

02:54

Социальная сеть Google+ закрывается

01:02

Юношеская Олимпиада: россияне завоевали еще два золота

23:13

У берегов Испании спасены сотни мигрантов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В обрушении виадука в приамурском Свободном виноват грузовик

В обрушении виадука в приамурском Свободном виноват грузовик

48 минут назад
Взрывы под Черниговом: возбуждено уголовное дело

Взрывы под Черниговом: возбуждено уголовное дело

28 минут назад
Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс

Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс

17 минут назад
Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с 2021 года

Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с 2021 года

44 минуты назад
В США привели к присяге нового Верховного судью Бретта Кавано

В США привели к присяге нового Верховного судью Бретта Кавано

4 часа назад
Кокорину и Мамаеву грозит два года тюрьмы

Кокорину и Мамаеву грозит два года тюрьмы

9 часов назад
Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

Какие деньги использовали в древности? Топ-10 самых необычных предметов

21 час назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Лондон считает, что узнал настоящее имя второго отравителя Скрипалей

Лондон считает, что узнал настоящее имя второго отравителя Скрипалей

11 часов назад
После пластической операции Гоген Солнцев назвал жену-пенсионерку маньяком

После пластической операции Гоген Солнцев назвал жену-пенсионерку маньяком

15 часов назад
Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

Отсидевший за убийство сын Василия Ливанова стал "жертвой домашнего насилия"

18 часов назад
Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

Жизнь как драгоценность: на аукционе Русфонда раскупили украшения по детским эскизам

17 часов назад
Как создать правильный образ для деловой встречи?

Как создать правильный образ для деловой встречи?

18 часов назад
Вести.net: Bloomberg продолжает обвинять китайскую компанию Supermicro в слежке

Вести.net: Bloomberg продолжает обвинять китайскую компанию Supermicro в слежке

27 минут назад
Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

Intel представила "самый быстрый в мире игровой чип" 9-го поколения

49 минут назад
Бывшего заместителя губернатора Брянской области осудили за мошенничество

Бывшего заместителя губернатора Брянской области осудили за мошенничество

1 час назад
Теннисистка Дарья Касаткина претендует на звание "Прогресс года"

Теннисистка Дарья Касаткина претендует на звание "Прогресс года"

1 час назад
Социальную сеть Google+ закроют

Социальную сеть Google+ закроют

2 часа назад
На южные штаты надвигается новый ураган

На южные штаты надвигается новый ураган

4 часа назад
Денис Мацуев выступил в Париже в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра

Денис Мацуев выступил в Париже в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра

4 часа назад
На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску

На Байконуре началась подготовка к очередному пилотируемому запуску

4 часа назад
Остров Сулавеси вновь сотрясли подземные толчки

Остров Сулавеси вновь сотрясли подземные толчки

4 часа назад
Очередная перемога: Верховная Рада вспомнила о "прокремлевских народных артистах Украины"

Очередная перемога: Верховная Рада вспомнила о "прокремлевских народных артистах Украины"

5 часов назад
Белый тигр растерзал сотрудника японского зоопарка

Белый тигр растерзал сотрудника японского зоопарка

6 часов назад
Юношеская Олимпиада: россияне завоевали еще два золота

Юношеская Олимпиада: россияне завоевали еще два золота

8 часов назад
Литва выразила протест России и вызвала нашего посла в свой МИД

Литва выразила протест России и вызвала нашего посла в свой МИД

9 часов назад
2 миллиарда рублей и он Ваш! Знаменитый ресторан "Прага" выставили на продажу

2 миллиарда рублей и он Ваш! Знаменитый ресторан "Прага" выставили на продажу

9 часов назад
Жан-Клод Юнкер сплясал на заседании Европарламента

Жан-Клод Юнкер сплясал на заседании Европарламента

9 часов назад
Пять человек пострадали при взрыве, который произошел на крупнейшем в Канаде НПЗ

Пять человек пострадали при взрыве, который произошел на крупнейшем в Канаде НПЗ

10 часов назад
Дипломатическая неприкосновенность уходит в прошлое

Дипломатическая неприкосновенность уходит в прошлое

13 часов назад
Интерпол возглавлял преступник: в чем обвиняют Мэн Хунвэя?

Интерпол возглавлял преступник: в чем обвиняют Мэн Хунвэя?

13 часов назад
Обвинения против Криштиану Роналду: изнасилованных уже трое

Обвинения против Криштиану Роналду: изнасилованных уже трое

14 часов назад
Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение

Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение

15 часов назад
Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

15 часов назад
В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей

В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей

17 часов назад
Тренд сезона - логотипы: как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона - логотипы: как носить и с чем сочетать?

18 часов назад
Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

19 часов назад
Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

Опубликовано видео с места убийства болгарской журналистки

19 часов назад
Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране

19 часов назад
Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений

19 часов назад
Московские камеры заменят муляжами

Московские камеры заменят муляжами

20 часов назад
Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

Протоиерей Алексей Ястребов: нашего храма в Венеции нет

20 часов назад
Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего

21 час назад
Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

Квартира и шуба Баскова: что достанется наследникам Монсеррат Кабалье

23 часа назад
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45