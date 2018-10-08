Водитель "Калины" едва не был раздавлен собственным автомобилем в Иванове. Видео

В воскресенье, 7 октября, около автосалона на улице Фрунзе в Иванове произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив камеры наблюдения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ивановской области.

На записи видно, что автовоз Mercedes-Benz Actros начал движение назад. Через какое-то время грузовик уперся в припаркованную "Ладу Калину", легко сдвинул ее с места и начал толкать.

Водитель легковушки, который в тот момент находился у багажника и не обращал внимания на происходящее вокруг, потерял равновесие и оказался под собственным транспортным средством, надвигавшимся на него по мере того, как Mercedes назад.

В итоге мужчине удалось вывернуться из-под машины и отскочить в сторону.

По данным полиции, 53-летний водитель "Калины" отделался ушибом головы и после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

По факту произошедшего возбуждено административное расследование.