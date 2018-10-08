Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

42-летняя жена сирийского президента Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии. Асма Асад начала бороться с раком молочной железы в августе. Врачи отмечают, что шансы на выздоровление у женщины велики, сообщает Jerusalem Post.

На опубликованных ниже кадрах жена Асада запечатлена в платке, который повязан вокруг головы.

Асма Асад с самого начала не скрывала свой недуг и вскоре после госпитализации выступила с официальным обращением.

"Я часть народа, который научил мир силе, стойкости и умению противостоять трудным ситуациям. Я справлюсь", — заявила Асма Асад.

Заболевание жены Сирийского президента удалось выявить на ранней стадии, поэтому медики не склонны переживать из-за будущего женщины.