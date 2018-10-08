Жена Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии
42-летняя жена сирийского президента Башара Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии. Асма Асад начала бороться с раком молочной железы в августе. Врачи отмечают, что шансы на выздоровление у женщины велики, сообщает Jerusalem Post.
На опубликованных ниже кадрах жена Асада запечатлена в платке, который повязан вокруг головы.
Асма Асад с самого начала не скрывала свой недуг и вскоре после госпитализации выступила с официальным обращением.
"Я часть народа, который научил мир силе, стойкости и умению противостоять трудным ситуациям. Я справлюсь", — заявила Асма Асад.
بالرعاية الكريمة... وبالمتابعة الحريصة عل مستقبل أبناء الوطن ... وبالاهتمام بأدق تفاصيل العمل... السيدة الأولى أسماء الأسد تترأس اجتماعاً حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي من كافة جوانبه ولاسيما العلمية منها. تناول الاجتماع سبل تطوير الأولمبياد في اختصاص الرياضيات على مستويات العمل كافة، مركزيةً كانت أم فرعيةً في المحافظات، وبما ينسحب في المضمون على كافة اختصاصات الأولمبياد في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. شملت المداولات آليات عمل اللجان العلمية (المركزية والفرعية) للأولمبياد والمهام المنوطة بتلك اللجان. ونوهت السيدة الأولى خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطارٍ يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواءً على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات. وأكدت سيادتها على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد. كما أكدت أيضاً على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى النشئ بما يساهم في إعداد أجيالٍ من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليبٍ إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.
Заболевание жены Сирийского президента удалось выявить на ранней стадии, поэтому медики не склонны переживать из-за будущего женщины.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов встретится с болельщиками
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране
- Американские активы Дерипаски заморожены
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой