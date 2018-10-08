Шойгу: Россия проводит исключительно оборонительные учения

Все военные маневры, которые проводит Россия, направлены на обеспечение обороны страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кацутоси Кавано.

Военачальник добавил, что Москва приглашала атташе и наблюдателей островного государства на учения "Восток-2018", но они не приехали. Шойгу выразил надежду, что в будущем японские коллеги посетят российские маневры и убедятся в их мирном характере, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кавано, в свою очередь, заявил, что надеется на дальнейшее развитие оборонных отношений между Россией и Японией. Кроме того, он высоко оценил тот факт, что вооруженные силы РФ не стали использовать Курильские острова в ходе учений "Восток-2018".

Напомним, учения "Восток-2018" – самые масштабные маневры в истории современной России. В них принимали участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч боевых машин, 1 тысяча самолетов и вертолетов, 80 кораблей.