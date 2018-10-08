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8 октября 201819:10

Лига здоровья нации отмечает 15-летний юбилей

Фото: Joao Ferreira / Unsplash

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, гостям и организаторам торжественного мероприятия, посвященного 15-летию Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации". Торжественный вечер проходит сегодня, 8 октября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки.

"За минувшее время Лига выросла в крупную, авторитетную общественную организацию, объединила вокруг своих благородных целей единомышленников во многих регионах России. И сегодня — вносит деятельный вклад в продвижение передовых достижений медицинской науки, ценностей физической культуры и активного досуга", — говорится в поздравлении.

Свои поздравления участникам и гостям торжественного вечера направил и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Сердечно поздравляю вас с 15-летнем. В 2003 году была создана "Лига здоровья нации" – особая организация, которая объединила известных общественных и государственных деятелей, специалистов, врачей, ученых, искренних и неравнодушных людей, главной миссией которых стало сохранение и укрепление здоровья миллионов людей в России", — отметил Дмитрий Медведев.

В 15-летием со дня создания Лигу поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На протяжении 15 лет вы продвигаете концепцию охраны здоровья как высшую ценность общества. Главные мотивы, движущие вами, заложены в глубоком понимании, что краеугольный камень современной цивилизации — здоровый и духовно богатый человек", — говорится в ее поздравлении.

В торжественном вечере принимают участие — президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Роспотребнадзора России Анна Юрьевна Попова, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, двукратный олимпийский чемпион, депутат ГД РФ Алексей Воевода, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова, генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров, заслуженная артистка РФ Мария Миронова, советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, депутат ГД РФ, академик Геннадий Онищенко, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Иван Дедов, директор ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, академик Сергей Миронов, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России академик РАН Геннадий Сухих, заместитель директора ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава РФ по научной работе – директор Института диабета, член-корреспондент РАН Татьяна Шестакова и другие.

Гостям вечера представят самые знаковые многолетние проекты организации. Такие как благотворительная акция "Прикоснись к сердцу ребенка", всероссийская спортивно-пропагандистская акция "Марафон здоровья", всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", национальные общественные проекты: "Общество против наркотиков", "Россия без табака", "Безалкогольная Россия", всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", всероссийская комплексная общественная профилактическая программа "Здоровье населения", национальный молодежный проект "Моя альтернатива", коалиция "Гражданское общество за здоровый образ жизни".

За 15 лет мероприятия Лиги здоровья нации прошли в большинстве субъектов Российской Федерации, сотни тысяч россиян прошли медицинское обследование и несколько тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках страны, а более одного миллиона человек приняли участие в проектах и программах организации.

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