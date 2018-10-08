Лига здоровья нации отмечает 15-летний юбилей
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, гостям и организаторам торжественного мероприятия, посвященного 15-летию Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации". Торжественный вечер проходит сегодня, 8 октября, в Камерном зале Московского международного Дома музыки.
"За минувшее время Лига выросла в крупную, авторитетную общественную организацию, объединила вокруг своих благородных целей единомышленников во многих регионах России. И сегодня — вносит деятельный вклад в продвижение передовых достижений медицинской науки, ценностей физической культуры и активного досуга", — говорится в поздравлении.
Свои поздравления участникам и гостям торжественного вечера направил и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
"Сердечно поздравляю вас с 15-летнем. В 2003 году была создана "Лига здоровья нации" – особая организация, которая объединила известных общественных и государственных деятелей, специалистов, врачей, ученых, искренних и неравнодушных людей, главной миссией которых стало сохранение и укрепление здоровья миллионов людей в России", — отметил Дмитрий Медведев.
В 15-летием со дня создания Лигу поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На протяжении 15 лет вы продвигаете концепцию охраны здоровья как высшую ценность общества. Главные мотивы, движущие вами, заложены в глубоком понимании, что краеугольный камень современной цивилизации — здоровый и духовно богатый человек", — говорится в ее поздравлении.
В торжественном вечере принимают участие — президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Роспотребнадзора России Анна Юрьевна Попова, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, двукратный олимпийский чемпион, депутат ГД РФ Алексей Воевода, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова, генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров, заслуженная артистка РФ Мария Миронова, советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, депутат ГД РФ, академик Геннадий Онищенко, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Иван Дедов, директор ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, академик Сергей Миронов, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России академик РАН Геннадий Сухих, заместитель директора ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава РФ по научной работе – директор Института диабета, член-корреспондент РАН Татьяна Шестакова и другие.
Гостям вечера представят самые знаковые многолетние проекты организации. Такие как благотворительная акция "Прикоснись к сердцу ребенка", всероссийская спортивно-пропагандистская акция "Марафон здоровья", всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", национальные общественные проекты: "Общество против наркотиков", "Россия без табака", "Безалкогольная Россия", всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", всероссийская комплексная общественная профилактическая программа "Здоровье населения", национальный молодежный проект "Моя альтернатива", коалиция "Гражданское общество за здоровый образ жизни".
За 15 лет мероприятия Лиги здоровья нации прошли в большинстве субъектов Российской Федерации, сотни тысяч россиян прошли медицинское обследование и несколько тысяч получили медицинскую помощь в лучших клиниках страны, а более одного миллиона человек приняли участие в проектах и программах организации.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Нурмагомедов встретится с болельщиками
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
- Кому на Руси жить хорошо: составлен рейтинг зарплат по стране
- Американские активы Дерипаски заморожены
- Глава Интерпола оказался взяточником
Самое читаемое
-
Озеро осушат ради расследования загадочного исчезновения девушки
- В лесу схвачены убийцы детей и их дедушки
- Знаменитая певица умирает от рака кишечника
- Пьяный тренер изнасиловал девять детей в лагере
- Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии
Авто.Вести.Ru
-
Первый обзор дешевого мини-Гелендвагена от Suzuki (видео)
- В России заработали новые правила регистрации автомобилей
- Московские камеры заменят муляжами
- Названы автомобильные бренды, к которым россияне возвращаются чаще всего
- В России назвали самые "аварийные" марки автомобилей
Экономика
-
ЦБ Китая влил в рынок более 1 триллиона юаней
- В России вступили в силу новые правила выдачи автомобильных номеров
- Турция отказывается от кредитов МВФ
- Эйнхорн: Tesla все больше напоминает Lehman Brothers
- Собянин: проект по прокату самокатов в Москве оказался успешным, власти намерены развивать эту услугу
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Сон на полу полезен для спины: правда или миф
- Семена льна богаты клетчаткой и омега-3. Но правильно ли вы их едите?
- Присутствие мохнатых питомцев в доме не влияет на астму у детей
- Есть вопрос: сколько раз за ночь нормально просыпаться
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
На подмосковных дачников напала пума
- Собянин рассказал об энергетике комфорта и росте тарифов
- "Московские сезоны" гремят на весь мир
- Аэропорты России получат имена великих людей
- Куинджи, "Золотая осень" и секреты грузинской кухни: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Вояджер-2" приблизился к границам Солнечной системы
- Исследователи нашли вескую причину не пренебрегать дневным сном
- Психологи выяснили основную особенность счастливых отношений
- Искусственный интеллект предскажет рост человека и риски для здоровья на основе анализа ДНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой