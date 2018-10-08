Странным синим огням над Москвой нашлось объяснение

Несколько дней назад москвичи обратили внимание на странные синие огни над Москвой. Некоторым удалось их снять на видео, кадры появились в Сети и породили слухи о том, что будто бы над столицей кружат НЛО.

В частности, пользователи обратили внимание на то, что несколько неподвижных объектов как бы сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории.

Правда, объяснение этому явлению оказалось вполне прозаическое. Как объяснил РИА Новости директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало, эти движущиеся синие огни в небе над Москвой возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков.

Он пояснил, что оптических явлений в атмосфере немало.

"Предположим, внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света", — пояснил астроном.