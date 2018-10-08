Эррера может вернуться из "Манчестер Юнайтед" в "Атлетик"

Хавбек английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, который дважды вызывался в национальную сборную Испании, может покинуть Туманный Альбион и вернуться в "Атлетик" из Бильбао. Он перешел в "МЮ" летом 2014 года за 36 млн евро.

С приходом на пост главного тренера "Юнайтед" португальца Жозе Моуринью Эррера стал осознавать, что его время в стане манкунианцев заканчивается. Как считает испанское издание El Correo, контракт игрока, действующий до лета 2019 года, скорее всего, продлеваться не будет.