Финны в восторге от своего президента, который согласился сесть на пол

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как президент Финляндии Саули Ниинисте сидит в толпе на ступеньках аудитории, потому что ему не хватило места. Граждане страны умиляются демократичности своего лидера.

На опубликованном ниже фото запечатлено, как президент Финляндии с несколько недовольным лицом сидит на ступеньках среди рядовых граждан. Снимок сделан на книжной ярмарке во время выступления жены главы государства, писательницы и общественной активистки Йенни Хаукио.

Впрочем, проницательные интернет-пользователи отметили, что все не так просто. Глава государства не забыл подумать о своей безопасности. По словам пользователей "Твиттера", прямо за президентом сидит его охранник, одетый в гражданское. Другой секьюрити, предположительно, находится рядом с человеком, который снял ставшее популярным фото с сидящим на ступеньках финским лидером.

Тем не менее, Саули Ниинисте славится своими демократическими взглядами. Так, главу государства не раз видели отдыхающим со своими коллегами в обычном баре. Кроме того, в этом году финский президент лично занимался подсчетом детенышей сайменской нерпы.