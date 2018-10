Ведущий канала Fox упал, делая селфи с пивом в прямом эфире

Курьезный инцидент произошел в эфире американского телеканала Fox. Журналист Раймондо Арройо упал, делая селфи. Забавно, что передача как раз была посвящена опасностям, с которыми сталкиваются любители фотографировать себя на телефон, сообщает Washington Post.

Раймондо Арро пришел на эфир к своей коллеге Лоры Инграхам в программу The Ingraham Angle. Журналистка попросила рассказать мужчину о статистике случаев "селфи со смертельным исходом".

По словам Арройо за последние семь лет 259 человек погибли, снимая себя на камеру телефона. Большинство из них были мужчины в возрасте от 10 до 29 лет. Впрочем, речь идет лишь о зарегистрированных случаях, на самом деле, их гораздо больше, отметил журналист.

После этих слов Арройо предложил коллеге сфотографироваться вместе с бутылками пива в руках. Женщина сидела достаточно далеко, поэтому американцу пришлось придвинуться. В этот момент он с грохотом упал со стула, а Инграхам продолжила вести эфир как ни в чем не бывало.

Забавные кадры с падением Арройо быстро разлетелись по Сети. На следующий день ведущая написала у себя в "Твиттере", что с ее коллегой все в порядке, и все произошедшее было шуточной постановкой.

We have a great team at #IngrahamAngle — a sense of humor required. https://t.co/fpb0hBVXe8