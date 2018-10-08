Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновниками Минпромторга

Выясняются подробности инцидента, случившегося в одном из кафе в Москве, где футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с посетителями. Как оказалось, от действий спортсменов пострадали два чиновника Минпромторга.

"В центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — цитирует "Спорт-экспресс" руководителя пресс-службы министерства Залину Корнилову. – Это директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин".

По словам представителя Минпромторга, пострадавшие обратились в медицинские учреждения столицы, где им была оказана помощь. По факту случившегося Пак и Гайсин обратились с заявлением в полицию. "Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", — сказала Корнилова.